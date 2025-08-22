Pierre-Gabriel odlazi iz Dinama? Još čeka prve minute, a protiv Istre neće biti niti na klupi...

Dolaskom Morisa Valinčića, Ronael Pierre-Gabriel potpuno je izgubio status prvog desnog beka u Dinamu. Iako je u ranijim prijelaznim rokovima opravdao očekivanja i pokazao kvalitetu, trener Mario Kovačević odlučio je Valinčiću dati prednost. Tako je Pierre-Gabriel ove sezone ostao bez ijedne minute na terenu. Dinamo mu je proljetos produžio ugovor na još godinu dana, no već sada se vidi da je izgubio mjesto u udarnoj postavi.

U drugi plan Francuz je pao i kod Nenada Bjelice kada ga je u Šibeniku ostavio izvan momčadi. Iako je imao niz dobrih partija u Dinamu, treneri su ga prošle sezone često kritizirali zbog obrambenih slabosti. Zato su Boban i Kovačević procijenili da moraju dovesti kvalitetnijeg desnog braniča. Valinčić je odmah preuzeo poziciju i u tri prvenstvene utakmice postao jedan od najboljih igrača momčadi.

Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

RPG je u Osijeku još bio na klupi, ali zatim je zbog ozljede propustio dvije utakmice, a neće ga biti ni protiv Istre. Neki tvrde da ga muči ozljeda, ali sve češće se čuje kako ga je zapravo pogodilo što je izgubio mjesto u prvih jedanaest. Navodno čak razmišlja o odlasku iz Dinama već ovog ljeta, a postoji i interes jednog kluba koji bi ga mogao dovesti, ako se usklade uvjeti piše Germanijak.

Klub u Valinčiću vidi dugoročno rješenje, ali smatra da će tijekom sezone biti dovoljno prostora i za Pierre-Gabriela. Da su ga htjeli otpisati, ne bi pustili Darija Špikića ili zadržali Nou Mikića u juniorskoj konkurenciji. Problem je, čini se, više u igračevom prihvaćanju nove uloge nego u stavu kluba.

Ako Pierre-Gabriel dobije ponudu koja mu odgovara, Dinamo ga vjerojatno neće silom zadržavati. No, njegov eventualni odlazak otvorio bi pitanje tko bi mogao uskočiti na desni bok ako Valinčić izostane. Moreno Živković može uskočiti, iako mu to nije prirodna pozicija, a šansu bi mogao dobiti i Mikić, koji je poručio da mu je cilj izboriti se kroz juniore za prvu momčad.