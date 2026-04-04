Kovačević: Od srca ću počastiti Mišića, zaslužio je. Livaković? Mogao bi biti spreman za Rijeku

Dinamo je pregazio Osijek na Maksimiru i pobjegao na velikih 13 bodova prednosti od Hajduka. Dinamovci su "sprašili" sedam komada potpuno nemoćnom Osijeku i potvrdili da su ove sezone priča za sebe. Mario Kovačević nije kalkulirao, poslao je najjače snage i potpuno nadigrao momčad Tomislava Radotića. Trener Dinama komentirao je pobjedu, a na početku se osvrnuo na Josipa Mišića koji je zabio gol nakon tri i pol godine i tada je Dinamo zabio sedam Rijeci.

- Ja ću njega počastiti, pravi je kapetan, drago mi je zbog njega. Mi očito moramo dati sedam golova da on zabije gol. Zaslužio je, pravi je vođa, od početka mu nije bilo lagano, stalno je uz mene i od srca ga budem počastio - rekao je Kovačević.

Luka Stojković odigrao je fenomenalnu utakmicu. Jedan gol i tri asistencije i nameće se izborniku Daliću za odlazak na Mundijal.

- Ja uvijek govorim da je teren mjerilo i tamo se sve pokazuje. Beljo danas isto dva gola, blizu je 30 ukupno i on se nameće. Ako obojica ovako nastave, nitko ih ne smije osporavati. Gol? Ma ono mogu samo pravi majstori.

Dinamo zabija kao na traci, u prosjeku ima oko 3,4 gola na utakmici što je rekordno. Kako zadržati takvu formu?

- Iako smo bili u formi prije pauze ona nam je dobro došla. Radili smo da budemo još bolji i tako ćemo dalje nastaviti. Danas veselje, sutra je Uskrs imaju i dečki slobodno, a u ponedjeljak fokus na Goricu i Kup. Ozbiljan protivnik, jedna utakmica i treba biti fokusiran. Dečki su željni trofeja. Rekordi? Nogomet se igra zbog golova, ali nije da mi ganjamo rekorde nego želimo pokazivati ovakve igre. Sretan sam zbog naših navijača i nadam se da su sretni.

Utakmica je bila gotova dosta rano, ali nisu ušli mlađi dečki, zašto?

- Pa kako da ne stavim Hoxhu i Lisicu koji tako dobro rade i sjajni su. To nije dobra kritika. Moramo biti strpljivi i sve će doći u svoje vrijeme. Mi smo profesionalni i radimo sve kako treba. Žao mi je što nisam stavio Topića i Zebića, ali svi će dobiti priliku. Samo polako.

Situacija oko Livakovića, hoće li biti spreman za Goricu?

- Teško za Goricu, mala je ruptura, ali desetak dana će pauzirati. Do Rijeke se nadam da će biti spreman, ali prognoza doktorska je da ga neće biti 10 dana.

Je li vam ova utakmica najdraža?

- Meni je svaka moja pobjeda draga. Nadam se da ću u srijedu imati novu najdražu utakmicu.



