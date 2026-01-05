Obavijesti

ISCURIO POPIS ZA PRIPREME

Kovačević opet otpisao Pierre Gabriela, vratio je Kolumbijca

Piše Josip Tolić,
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dinamova momčad kreće na pripreme u Sloveniju! Kovačević vodi čak 33 igrača, uključujući mladu nadu Krešimira Radoša. Velika imena poput Pierre-Gabriela ostaju doma

Dinamova momčad u utorak kreće s treninzima u 2026. pod vodstvom trenera Marija Kovačevića, koji će u Maksimiru odraditi uvodni trening, a odmah nakon toga povesti momčad na pripreme u slovenski Čatež. Pripreme će trajati do 17. siječnja, dva dana prije toga zakazana je i utakmica protiv TSV Hartberga u Zagrebu, a Kovačević na put vodi čak 33 igrača.

Na popisu nema Ronaëla Pierre-Gabriela, kao ni Dine Perića i Morena Živkovića, koji bi karijeru trebali nastaviti u Vukovaru 1991, piše Germanijak. Izostaje i Mateo Lisica, koji je zbog mononukleoze privremeno izvan kadra.

Krešimir Radoš ide na pripreme

Na popisu je velika priča uključivanje Krešimira Radoša, 18-godišnjeg veznjaka (rođen 14. siječnja 2008.) koji je prošle sezone briljirao u kadetima s 32 gola u 30 utakmica. U Maksimiru ga smatraju jednim od najperspektivnijih igrača generacije, a Kovačević mu je odlučio dati priliku da se nametne već na zimskim pripremama.

Uz njega, na pripreme putuje i Juan Cordoba (22), Kolumbijac koji je od ljetnih priprema bio izvan svih kombinacija za utakmice i kojemu su propala čak dva transfera, u Sporting Gijon i Houston Dynamo, jer nije prošao liječničke preglede. Pa se vratio u Maksimir, gdje ima ugovor do 2028.

Prva Dinamova službena utakmica u 2026. je ključan domaći dvoboj protiv FCSB-a 22. siječnja (21 sat) u Europskoj ligi, a tri dana poslije igra kod fenjeraša Osijeka (25. siječnja 17.45) u HNL-u.

Popis igrača za pripreme u Čatežu

  • Golmani: Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Danijel Zagorac
  • Braniči: Bruno Goda, Niko Galešić, Scott McKenna, Kevin Theophile-Catherine, Sergi Dominguez, Raul Torrente, Branko Pavić, Anđelo Šutalo, Sven Šunta
  • Veznjaci: Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Gabriel Vidović, Marko Soldo, Robert Mudražija, Matteo Pérez Vinlöf, Cardoso Varela, Moris Valinčić, Josip Mišić, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović, Tai Žnuderl, Patrik Horvat, Krešimir Radoš
  • Napadači: Dion Drena Beljo, Arber Hoxha, Sandro Kulenović, Noa Mikić, Juan Cordoba, Fran Topić

