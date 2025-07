Kovačević: Ovaj put su dobro reagirali igrači na koje smo galamili nakon zadnjeg poraza

Nakon neugodnog poraza koji je izazvao bijesnu reakciju trenera Marija Kovačevića, Dinamo je opet opasno visio protiv Újpesta i gubio 2-0, ali uspio je preokrenuti u nastavku i slaviti 4-2. Robert Mudražija opet je oduševio s dva gola, zabili su još Vidović i Horvat.

Trener Dinama nakon utakmice je rekao:

- Kod nas nikada nije dosadno ha-ha. Deseti dan nam je ovo na pripremama ovdje, radimo dobro, moram pohvaliti igrače. Radimo naporno, četvrta utakmica u deset dana, puno treninga. Vidjelo se prvo poluvrijeme da smo teški. Bez obzira na umor, prelagano smo nažalost primili golove u prvom poluvremenu. Dominirali smo u prvom dijelu, trebali smo biti opasniji u napadu, zabiti koji gol prije nego što smo primili dva. Reakcija poslije golova je bila sjajna, mislim da smo trebali i izjednačiti u prvom poluvremenu. U drugom dijelu ušli su igrači na koje smo galamili nakon poraza od Širokog Brijega. Jako su dobro reagirali, zabili tri gola i preokrenuli. Mogu biti zadovoljan - kazao je Kovačević.

Naljutila vas je prva momčad?

- Ha-ha, tako ispadne. Újpest ranije počinje s prvenstvom, ima dobre uigrane kombinacije. Moram pohvaliti igrače, nije lako, šest, sedam igrača je ostalo, sve su novi. Radimo i pokušavamo što prije stvoriti momčad, nije lagano. Najbitnije nam je do prvog kola da budemo momčad u pravom smislu riječi, do Osijeka ćemo biti pravi. Treba nastaviti dalje ovako. Drago mi je što nema ozbiljnijih ozljeda, Mišića i Varelu smo poštedjeli, možda su i mogli, ali nismo htjeli riskirati. Valinčić i Pavić se vraćaju, došli su na pripreme i rade.

Marko Bulat i Dario Špikić su uoči priprema bili na transfer listi, očekivao se njihov odlazak, ali na pripremama su pokazali da se na njih može računati.

- To su igrači koji imaju iskustvo i znanje, odigrali su puno dobrih utakmica. Znamo njihovu kvalitetu, nisu me iznenadili. Vidjet ćemo što će biti s njima.

Sergi Dominguez odigrao je jako dobru utakmicu, a oduševio je i prisutne jer je tijekom utakmice koristio hrvatski jezik.

- Ja to iniciram, poštujem svaki jezik, ali dok su tu, moraju bar taj nogometni rječnik znati. Mislim da to nije problem, drago mi je zbog njega. Puno je novih igrača došlo, bit će to sve bolje. Pohvatao je riječi i dobro je odigrao - zaključio je trener Dinama.