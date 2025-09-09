Kovačević: Pogledali smo utakmicu Dinama iz Predavca da nas ne bi nešto iznenadilo

Dinamo je do petog kola bio stopostotan u HNL-u, a onda je došao na noge Varaždinu (2-2) i spašavao bod u zadnjim trenucima utakmice. Remizirali su u baroknom gradu i prvi put kiksali ove sezone pa im je reprezentativna stanka dobro došla da analiziraju pogreške, preslože se i pripreme za udarni nastavak sezone u kojem ih očekuju utakmice svaka tri dana.

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Varaždin - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

A taj niz krenut će u srijedu od 16.30 sati u Predavcu gdje 'modri' igraju protiv tamošnjeg Dinama u šesnaestini finala Kupa. Mario Kovačević najavio je utakmicu protiv hrvatskog četvrtoligaša. Toliko je ozbiljno shvatio utakmicu da su čak Dinamovi skauti pogledali njihovu posljednju utakmicu.

- Ambicije su najveće u prvenstvu i Kupu, tako se i pripremamo. Znamo koliko ova utakmica znači Predavcu, bit će pun stadion. Pauzu smo jako dobro iskoristili, dobro smo radili i trenirali. Išli smo u subotu pogledati Dinamo Predavac da vidimo njihove prednosti i nedostatke, da znamo što nas čeka. Bit će manji teren, protivnik koji će dati sve od sebe. Od prve minute tražimo prolaz u osminu finala - rekao je Kovačević.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Čeka vas četvrtoligaš, ali ozbiljno ste pristupili utakmici.

- Svakoga treba poštivati, to je njima najveći uspjeh. Tko god igra protiv Dinama, daje sve od sebe. Normalno da smo gledali njihovu utakmicu, da nas ne bi nešto iznenadilo. Pripremit ćemo se dobro.

Kovačević je proteklih tjedan dana imao priliku u miru raditi s igračima, a prije nekoliko dana posjetili su i Senj gdje su u prijateljskoj utakmici (1-0) pobijedili tamošnji Nehaj.

Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

- Dobro smo iskoristili pauzu, bilo je dva, tri dana odmora nakon Varaždina. Poslije toga dosta naporno se treniralo, to su nam zadnji treninzi, sljedećih mjesec dana igramo svaka tri dana. Dobro smo iskoristili pauzu, nema ozlijeđenih, svi dobro rade i treniraju, vjerujem da će se reprezentativci vratiti neozlijeđeni. Imali smo utakmicu u Senju, pet, šest prvotimaca je igralo, ostalo su igrali juniori. Bilo je prelijepo, krasno su nas ugostili. Iskoristili smo tu utakmicu da nam bude priprema za Kup.

Priliku u Predavcu dobit će igrači iz drugog plana.

- Imamo širok kadar igrača, ovi koji su manje igrali, dobit će priliku u Kupu. Složit ćemo ozbiljnu momčad, nećemo koristiti puno juniore jer i oni su s reprezentacijom. Može biti 20 igrača u kadru, taman nas je toliko, vraćaju nam se reprezentativci, ali njih nećemo moći koristiti. složit ćemo ozbiljnu ekipu koja od prve minute ide po prolaz - zaključio je trener Dinama.