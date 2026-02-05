Obavijesti

SASTAV ZA GENK

Kovačević prelomio: Dinamo je ovu četvoricu prijavio za Europu

Dinamo osvježava popis igrača za Europsku ligu! Livaković, Bennacer i Topić ulaze, Lisica se vraća. Neki igrači napustili Maksimir, a Pierre-Gabriel i Tabinas nisu u planu. Genk očekuje Zagrepčane 19. veljače

Rekli bismo, bez iznenađenja. Dinamo je do danas morao Uefi predati popis igrača na koje će računati u nokaut fazi Europske lige, a tu je došlo do nekih promjena. Zagrepčani će tako u nastavku europske sezone moći računati na tri nova igrača Dominika Livakovića, Ismaëla Bennacera (koji je ozlijeđen) i Frana Topića, dok je na listu vraćen Mateo Lisica.

Jasno, neki su igrači ispali s liste za Europu, riječ je o igračima koji su ove zime napustili Maksimir. Tako na tzv. A listi više nema Villara, Mudražije, Ljubičića i Kulenovića, dok se na B listi više ne nalaze Živković, Jakirović i Pavić...  

Trener Dinama tako ni u nastavku europske sezone neće računati na Pierre-Gabriela, Torrentea, Cordobu, ali niti na zimsko pojačanje - bivšeg braniča Vukovara Paula Tabinasa. Filipinac je fizički spreman, već je protiv Vukovara bio na klupi za pričuve, ali još uvijek je u drugom planu...

Dinamo će u playoff fazi Europske lige zaigrati protiv Genka, prva utakmica protiv Begijaca na rasporedu je 19. veljače u Maksimiru, dok će uzvrat biti sedam dana kasnije, 26. veljače u Genku.

