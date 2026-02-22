Kovačević: Pričalo se da Gabriel Vidović ne zna na krilu, a danas top. Stojković nas je probudio

Dinamo je s 4-0 pobiejdio Varaždin na gostovanju u 23. kolu. Plavi su poveli u 51. minuti golom Mihe Zajca koji je bio strijelac i dvije minute kasnije. Monsef Bakrar je krasno zabio u 58. a konačnih 0:4 postavio je Marko Soldo u 88. minuti. Nakon utakmice se novinarima obratio Mario Kovačević.

- Najbitnije je da smo pobijedili, po to smo i došli. Prvo poluvrijeme je bilo teško, kad Varaždin stane iza, a i teren je sporiji. Imali su dobru šansu, nakon toga više ništa. Čekali smo poluvrijeme da se pregrupiramo, Stojković nas je sve digao i kad smo dali dva gola je bilo lakše. Koliko je u prvom falilo, toliko je u drugom bilo dobro - rekao je pa dodao:

- Nije lagano igrati s malo odmora. Igrali smo prije dva dana, dobra su oni ekipa. Moramo cijeniti i poštivati druge. Nismo bili pravi, sami sebe smo zatvarali. Stojković je dobio injekciju, Perez Vinlof je imao isto problema. Morali smo malo kalkulirati, znali smo da će doći naših pet minuta. Dogovor je bio da ubrzamo dodavanje, Vidović je bio dobar na krilu iako se priča da ne može. Drago mi je da je zabio. To smo mi, drugo poluvrijeme smo mi. Nije lako probiti to.

Što ste rekli igračima na poluvremenu?

- Imamo iskusnu ekipu, a ima i mladih dečkiju. Nije bilo panike i galame, napravili smo neke promjene, uveli Stojkovića i znali smo da će doći naš trenutak. Znali smo da će morati izaći kad damo prvi gol i kad ih otvoriš je puno lakše. Ipak je razlika u kvalitetu između nas i njih. Sve što smo se dogovorili u poluvremenu, dečki su ispunili.

Puno se pričalo o razgovoru s predsjednikom kluba i kako je ekipa primila dolazak na trening?

- Pričamo mi svakodnevno, pričali smo i danas prije utakmice, sad se još nismo čuli. Nije to ništa neobično, normalno da se čujemo, nitko nikome ne radi ništa iza leđa. Igrači su pravi karakter, svi jedva čekaju da dođe do nečega, a mi se ne damo. Borimo se i u Europi, nismo se predali i nećemo. Sve ćemo učiniti da prođemo protiv Genka.

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kako protiv Genka?

- Ma, ljut sam najviše na sebe za tih prvih 20 minuta u prvoj utakmici. Pokazali smo da možemo bolje igrati, nema kukanja. Tamo krećemo od 0-0. Da dobro krenemo, da malo zakompliciramo utakmicu pa ćemo vidjeti. Nogomet piše čudne priče.

Navijači se na mrežama šale da je Livaković nepotrebno dolazio hvatati formu, a protivnici imali četiri udarca u okvir u četiri utakmice u SHNL-u?

Sam njegov dolazak puno znači, svi su onda čvršći i bolji.

Jeste li ikad vidjeli dribling kao onaj Vidovića?

Ma, vidim ja to kod njega stalno na treninzima. Zna on to napraviti. Vidite što znači samopouzdanje kod igrača, da se odvaži na takav dribling

Kako se igrači muslimanske vjeroispovijesti nose s ramazanskim postom?

Hoxha nije postio nikad, ovo mu je prva godina, vidjelo se u četvrtak. Bakrar i Bennacer su tu ipak iskusniji, znaju se bolje prilagoditi. Tako su odlučili, to je njihova stvar i poštujemo to.