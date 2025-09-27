Kovačević prije Slavena: Kakav umor, Modrić s 40 godina igra 60 utakmica. Mijenjat ćemo...

Dobro raspoloženi Mario Kovačević (50) stigao je ispred novinara dva dana nakon velike europske pobjede protiv Fenerbahčea (3-1), a sad je ispred njega okršaj u HNL-u i bivši mu klub Slaven Belupo.

- U dobrom smo stanju, tek je prva srijeda u europskom ritmu. Jako dobro smo trenirali da bi pričali o umoru. Mijenjat ćemo, najspremniji i najbolji kreću kao uvijek i očekujemo pobjedu - objasnio je Kovačević.

Ispred 'modrih' je mnogo utakmica u nastavku sezone, ali isto tako i mnogo igrača u svlačionici. Uvijek postoje oni koji će biti nezadovoljni zbog manje minutaže jer gotovo je nemoguće imati svlačionicu u kojoj nitko neće imati nešto za reći.

- Nije lagano balansirati, bio sam igrač, znam kako je to. Sportaši smo, poštujem to i cijenim kod svakog igrača. Svatko tko je došao zna da je konkurencija velika, ja odlučujem tko će igrati i to neka mi pokažu na terenu. Nije mene strah, znam se postaviti, ima ih 14-15 koji igraju, a tako će biti i dalje. Dobivat će i ostali šanse, a ja pred tim neću zatvarati oči nego ću ih stavljati više - jasan je trener 'modrih'.

Po dvojica ili trojica igrača konkuriraju za jednu poziciju, osim onu na desnom beku. I dalje je nepoznanica Ronaël Pierre-Gabriel (27), a Moris Valinčić (22) tu je sad broj jedan.

- Pierre se u ponedjeljak priključuje momčadi, onda ćemo vidjeti što i kako. Valinčić je mlad, zdrav, trenira pa Luka Modrić s 40 godina odigra 60 utakmica godišnje, ne želim pričati o umoru. Mudroga cijenim i poštujem, znam kako se teško izborio, u Lokomotivi je bio glavni igrač, a kod nas je trenutačno tako. Vjerujem da će pokazati sve od prošle godine kad dobije priliku, sad su ovi malo u prednosti, ali to je tako.

U nedjelju od 18 sati i 15 minuta na Maksimiru će mu na suprotnoj strani biti donedavni pomoćnik Mario Gregurina kao i dio stručnog stožera s kojim je radio na Kušek Apašu.

- Veselim se susretu s Gregurinom, kad se sjetim prošle godine i sedmog kola, jedan bod, svi su otpisali Slaven. Skupio sam glave s domaćim dečkima Gregurinom i Delićem, tu su bili i karakterni igrači poput Nestorovskog i Božića, napravili smo stvarno lijepi uspjeh. Zahvalan sam svima iz stručnog stožera, a dogovor je bio da će on nastaviti na klupi poslije mene. U sredini su tablice, ali dobro igraju - objasnio je,

Nakon sedam kola 'modri' su na vrhu ljestvice, iza njih je Hajduk, dok su Rijeka i Osijek niže. Situacija se promijenila u odnosu na prošlu godinu.

- Mali je uzorak još, kvaliteta Rijeke i Osijeka je tu, dići će se. Rezultati ih ne prate, a Lokomotiva igra dobro, iskočila je. Bit će zanimljivo sigurno, HNL nije lagan, nije lagano pobijediti. Bit će, tek je početak, samo bih volio da se zadržimo tu gdje smo trenutačno.

Za kraj, kakav je uopće osjećaj pobijediti momčad poput Fenera u kojoj su neki igrači igrali za najveće europske klubove.

- Kad sam vodio manju ekipu, nisam razmišljao o prošlosti, sad kad malo razmislim, pobjeđivali smo mi Fener i prije, želim tako nastaviti. Živim tu blizu i idem pješke na stadion pa vidim koliku podršku navijača imamo - zaključio je Kovačević.