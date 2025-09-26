Obavijesti

Sport

Komentari 5
GOSPODIN MARIO PLUS+

Taj dobri Kova! I dalje je onakav kako mi ga je opisivao tata, a jedno pitanje i dalje je posebno

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 3 min
Taj dobri Kova! I dalje je onakav kako mi ga je opisivao tata, a jedno pitanje i dalje je posebno
Zagreb: Konferencija za medije GNK DInamo uoči utkmice s Fenerbahce S.K. | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Neki put kaže više nego što treba, neki put govori prebrzo, ali to je Kova. I zato svi imaju riječi hvale u bivšim klubovima, a vrijeme je da te riječi hvale stignu i na Maksimir. I da, ako se pitate, Kova je trener za Dinamo

Ratna vremena i dolazak u Varaždin, život na stadionu Varteksa i skromnost koja ga krasi i danas. Maksimalno je ovo skraćena verzija početaka Marija Kovačevića (50) u hrvatskom nogometu i dolazak iz okupiranog Sarajeva u grad na sjeveru Hrvatske u koji je stigao prije 31 godinu te ostao do danas. Tamo je pronašao suprugu, zasnovao obitelj, sklopio brojna prijateljstva, a njegovi su počeci govorili o njemu kakav je čovjek.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Đalović dobio otkaz u Mariboru. Iz kluba otkrili detalje tučnjave
SLUŽBENA OBJAVA

Đalović dobio otkaz u Mariboru. Iz kluba otkrili detalje tučnjave

Đalović napušta klupu nakon tri pobjede, ali zbog sukoba na treningu odlazi s cijelim stožerom. Tko će preuzeti? Igor Duljaj je u igri
FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'
OPLELA PO NOVINARKAMA

FOTO Frcaju iskre! Sportska novinarka osudila kolegice: 'Vulgarno je to što rade...'

Švicarska sportska novinarka Valentina Maceri kritizirala je kolegice Mariju Luisu Jacobelli, Dilettu Leottu, Giusy Meloni i Eleonoru Incardonu zbog stila odijevanja za koji kaže da je neprimjeren za televiziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025