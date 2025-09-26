Neki put kaže više nego što treba, neki put govori prebrzo, ali to je Kova. I zato svi imaju riječi hvale u bivšim klubovima, a vrijeme je da te riječi hvale stignu i na Maksimir. I da, ako se pitate, Kova je trener za Dinamo
GOSPODIN MARIO PLUS+
Taj dobri Kova! I dalje je onakav kako mi ga je opisivao tata, a jedno pitanje i dalje je posebno
Čitanje članka: 3 min
Ratna vremena i dolazak u Varaždin, život na stadionu Varteksa i skromnost koja ga krasi i danas. Maksimalno je ovo skraćena verzija početaka Marija Kovačevića (50) u hrvatskom nogometu i dolazak iz okupiranog Sarajeva u grad na sjeveru Hrvatske u koji je stigao prije 31 godinu te ostao do danas. Tamo je pronašao suprugu, zasnovao obitelj, sklopio brojna prijateljstva, a njegovi su počeci govorili o njemu kakav je čovjek.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku