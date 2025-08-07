Obavijesti

DOMAĆI DEBI

Kovačević prije Vukovara: Hoće li biti promjena u prvih 11? Ne bojim se tko će početi utakmicu

Piše Fabijan Hrnčić,
Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U prvoj utakmici nije sve bilo idealno, ali znamo da možemo bolje. Imamo svoju ideju, a u svlačionici je 27 igrača za Dinamo. Početi ih može samo 11. Teren je jedino mjerilo, rekao je trener Mario Kovačević

Nakon dugih priprema dočekali su nogometaši Dinama start sezone i gostovanje kod Osijeka gdje su pobijedili 2-0 (0-0). Skinuo je tako i veliki teret s leđa trener Mario Kovačević koji je pobjedom debitirao na "modroj" klupi, a njegovu momčad u drugom kolu očekuje novopečeni prvoligaš Vukovar 1991 koji je i prošlog tjedna igrao na Maksimiru i izgubio od Lokomotive (1-0). Utakmica 2. kola HNL-a počinje u petak, 8. kolovoza, u 21 sat.

- Bilo nam je jako bitno da pobjedom uđemo u prvo kolo i to se hvala Bogu dogodilo. Sv igrači su zdravi, svi su u konkurenciji, jedino me tu glava boli koga staviti. Ekipa koja je počela je u prednosti, a pobjeda je došla s klupe. Gledali smo Vukovar protiv Lokomotive, ali vidjelo se da imamo kvalitetu, bitno je da ne uđemo u zamku lako ćemo. Ući ćemo jako od prve minute uz svo poštovanje i uvažavanje protivnika - objasnio je trener Dinama.

U prošloj utakmici je često bio kod na samom rubu svog prostora, ukazivao igračima gdje bi se trebali nalaziti, a jasno je da je bilo iluzorno očekivati na startu da ide 'sve po špagi' i da 'modri' odmah uhvate sve postulate Kovačevićeve igre poput presinga po izgubljenoj lopti, a i samog postavljanja u obrani.

- Nije sve idealno u prvoj utakmici, neke stvari treba raditi bolje. Analizirali smo utakmicu, vidjeli smo gdje možemo bolje, a to treba biti puno bolje po izgubljenoj lopti. Bilo je mnogo dobrih stvari - objasnio je Kovačević

Miha Zajc Monsef Bakrar su ovdje, ali još će im neko vrijeme trebati na prilagodbu momčadi pa ih gotovo sigurno neće biti protiv Vukovara, ali zato su tu oni koji su se možda i nametnuli svojim igrama u prvom kolu poput Luke Stojkovića i Sandra Kulenovića koji "kucaju" na vrata prvih 11. 

- Tamo je 27 igrača, svi su oni za Dinamo, 11 ih može početi, najbolji primjer je Stojković. Nikad se nisam bojao, imamo neku svoju ideju, ne bojim se tko će početi. Teren je jedino mjerilo gdje se trebaju dokazati, a onda će se sve vratiti - jasan je Mario.

Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a
Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pojedinci tek trebaju u potpunosti uhvatiti ritam utakmica Dinama, 

- Željom sam prije svega zadovoljan, znali smo da nikad nije lagano na Opus Areni. Vjerujem da ćemo mnogo bolje kontrolirati utakmice. Znali smo da Beljo i McKenna nisu u idealnom stanju, mislim da su dobro odgovorili - rekao je popularni Kova pa se osvrnuo i na zajedništvo koje krasi njegovu momčad:

- Na tome najviše radimo, zadovoljan sam sa stručnim stožerom, fokusirani smo da napravimo koliko možemo. Radimo dobar posao, ali uvijek možemo bolje. Svi hoćemo, želimo dobar rezultat, dobru igru, vjerujem da ćemo tako nastaviti i dalje.

Prodano je preko 12.000 ulaznica za utakmicu, bit će to i službeno predstavljanje Marija Kovačevića pred domaćom publikom. A u ovo se vrijeme igra i tradicionalni turnir Mladen Ramljak na kojemu su mlade nade mnogih velikih europskih klubova.

- Bio sam jutros već na turniru, vrhunske su momčadi, a večeras ću pogledati nakon našeg treninga utakmicu. Uvijek imamo veliku podršku, pozivam navijače da dođu, vjerujem da ćemo na kraju zajedno slaviti - zaključio je trener Dinama.

