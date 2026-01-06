Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRZO SE VRAĆA

Kovačević propušta početak priprema Dinama. Evo i zašto

Piše Hrvoje Tironi, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Kovačević propušta početak priprema Dinama. Evo i zašto
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Dinamo će pripreme odraditi u Sloveniji, točnije u Čatežu gdje će boraviti do 17. siječnja. Za sada imaju zakazanu jednu prijateljsku utakmicu, protiv austrijskog Hartberga

Počinju pripreme Dinama, no bez trenera Marija Kovačevića. Stručnjak "modrih" neće biti s momčadi na početku priprema jer se razbolio i dobio temperaturu. Njegova će momčad ključan dio priprema odraditi u slovenskom Čatežu. Današnji trening zakazan je za 11 sati, a prije njega glavni se trener trebao obratiti medijima, no do toga ipak neće doći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

'U zbirci imam 750 dresova. Za Bobanov su nudili 10.000 €, a ja sam ga zamijenio za Ademija' 01:20
'U zbirci imam 750 dresova. Za Bobanov su nudili 10.000 €, a ja sam ga zamijenio za Ademija' | Video: 24sata/Instagram

Kovačević će se momčadi pridružiti u Čatežu, kamo će ekipa otputovati danas, a ondje će se pripremati do 17. siječnja. "Modri" će u Sloveniji odigrati jednu pripremnu utakmicu, zakazanu za 15. siječnja protiv austrijskog Hartberga.

ISCURIO POPIS ZA PRIPREME Kovačević opet otpisao Pierre Gabriela, vratio je Kolumbijca
Kovačević opet otpisao Pierre Gabriela, vratio je Kolumbijca

Vremena za pripreme nema mnogo jer Dinamo u natjecateljski ritam ulazi prije svih domaćih suparnika. Naime, 22. siječnja već igraju protiv FCSB-a u sklopu sedmog kola Europske lige. Tri dana poslije čeka ih i prvi ispit u HNL-u, kada gostuju kod Osijeka na Opus Areni.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

U Čatežu neće biti Monsefa Bakara i Ismaëla Bennacera, koji se s alžirskom reprezentacijom nalaze na Afričkom kupu nacija. Kovačević na pripreme neće povesti ni Ronëla Pierrea-Gabriela, koji se još jednom nameće kao otpisan u Dinamu. Dobra vijest za "modre" kibice jest povratak španjolskog stopera Raúla Torrentea, ali i Morisa Valinčića, koji je s terena izbivao gotovo tri mjeseca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026