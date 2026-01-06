Kovačević propušta početak priprema Dinama. Evo i zašto

Počinju pripreme Dinama, no bez trenera Marija Kovačevića. Stručnjak "modrih" neće biti s momčadi na početku priprema jer se razbolio i dobio temperaturu. Njegova će momčad ključan dio priprema odraditi u slovenskom Čatežu. Današnji trening zakazan je za 11 sati, a prije njega glavni se trener trebao obratiti medijima, no do toga ipak neće doći.

Kovačević će se momčadi pridružiti u Čatežu, kamo će ekipa otputovati danas, a ondje će se pripremati do 17. siječnja. "Modri" će u Sloveniji odigrati jednu pripremnu utakmicu, zakazanu za 15. siječnja protiv austrijskog Hartberga.

Vremena za pripreme nema mnogo jer Dinamo u natjecateljski ritam ulazi prije svih domaćih suparnika. Naime, 22. siječnja već igraju protiv FCSB-a u sklopu sedmog kola Europske lige. Tri dana poslije čeka ih i prvi ispit u HNL-u, kada gostuju kod Osijeka na Opus Areni.

U Čatežu neće biti Monsefa Bakara i Ismaëla Bennacera, koji se s alžirskom reprezentacijom nalaze na Afričkom kupu nacija. Kovačević na pripreme neće povesti ni Ronëla Pierrea-Gabriela, koji se još jednom nameće kao otpisan u Dinamu. Dobra vijest za "modre" kibice jest povratak španjolskog stopera Raúla Torrentea, ali i Morisa Valinčića, koji je s terena izbivao gotovo tri mjeseca.