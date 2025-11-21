Obavijesti

Sport

Komentari 7
IZNENAĐENJA ZA VARAŽDIN PLUS+

Kovačević rotira i golmana. Evo tko sve upada u sastav Dinama

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Kovačević rotira i golmana. Evo tko sve upada u sastav Dinama
Dinamo i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kovačević će protiv Varaždina dati priliku nekima iz drugog plana, i Beljo bi mogao na klupu

Trener Dinama, Mario Kovačević, nije najavio prvenstvenu utakmicu s Varaždinom, koja se igra danas od 15 sati na Maksimiru. Ranije nije najavio ni Kup utakmicu s Karlovcem, a nakon te utakmice i pobjede "modrih" 7-0 dao je izjavu samo za nositelje televizijskih prava.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta
IMA TU SVEGA

FOTO Najbizarnije ozljede sportaša: 'Veseljko' se smrznuo skijašu, Rapaića ozlijedila karta

Cole Palmer, igrač Chelseaja vrijedan 120 milijuna eura, slomio je nožni palac u svojoj kući. Kaže da je slučajno udario nogom u vrata. No, nije on jedini. Bilo je među sportašima, pa i hrvatskima, mnogo slučajeva bizarnijih ozljeda
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Olimpijska prvakinja ima novu zanimaciju: 'Ha, nekako moram platiti opremu i svog gurača...'
FOTO: OD SPORTA SE NE ŽIVI

Olimpijska prvakinja ima novu zanimaciju: 'Ha, nekako moram platiti opremu i svog gurača...'

Lisa Buckwitz (30), olimpijska i svjetska prvakinja u bobu, suočila se s činjenicom da od sporta ne može živjeti. Zbog toga se odlučila na drastičan karijerni zaokret

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025