Kovačević: Sad će nam par dana biti teško samima sa sobom

Dinamo je upisao drugi poraz ove sezone. Nogometaši Marija Kovačevića poraženi su kao gosti u Maksimiru 2-1, bolja je bila Lokomotiva. Domaćin je do pobjede stigao golovima Stojakovića i Pajača (11m), dok je jedini gol za "modre" postigao Beljo. Dinamo je ozbiljno razočarao, sad je na prvenstvenoj ljestvici bodovno izjednačen s Hajdukom.

- Boli poraz, normalno. Htjeli smo lijep niz završiti pobjedom, ali nismo uspjeli. Dobro smo ušli i dominirali, samo smo im dali previše prostora iza. Oba gola su naše greške, one se događaju, sve je kasnije bilo teške. U nastavku smo sve stavili u napad, više od toga nismo uspjeli. Čestitam Lokomotivi, ali ne mogu reći da moji igrači nisu htjeli - rekao je Kovačević, pa nastavio:

- Nisu nas oni iznenadili, opasni su na širokom prostoru. U pripremi smo imali problema, prehlada Galešića koji je trebao početi. Znali smo sve o njima, vjerujem da smo bili bolji, ali oni su zabili, a nogomet se igra zbog golova.

Pet utakmica u 14 dana je iznijelo nekih 14-15 igrača, je li bilo prostora za više promjena u ovoj utakmici?

- Moguće je sve. Ove četiri utakmice smo bili dobri, htjeli smo isto početi pa kasnije mijenjati. Nije lako igračima koji manje igraju samo tako iskočiti u prvi plan. Falilo nam je više svježine sigurno, ali ne vjerujem da je to presudilo.

Lokomotivina klupa je cijelu utakmicu "igrala" zajedno s momčadi, skakala na svaku odluku suca Lovrića dok je Dinamova bila prilično mirna...

- Ne znam, mi smo živjeli za svoju momčad. Mi smo Dinamo, ne dam igračima da skaču na svaku odluku, tako da u tome ne vidim problem. Znali smo da se Lokomotiva dobro brani u prekidima, mijenjali smo izvođače u kornerima, ali nismo bili previše opasni.

Suđenje?

- Ne želim komentirati suđenje.

- Znam da smo mi htjeli svim srcem otići na odmor s pobjedom, Lokomotiva je dobra momčad. Sad ćemo se dva-tri dana odmoriti, neće nam biti lako tih dana, borba sami sa sobom, ali vratit ćemo se još jači. I dalje smo prvi na tablici ali kad izgubim dvije utakmice na Maksimiru, ne mogu biti zadovoljan. Morat ću poraditi s momčadi da se ovakve stvari više ne ponavljaju - završio je Kovačević.

Nikica Jelavić bio je presretan nakon nove pobjede...

- Jedna velika pobjeda za nas, izgledali smo dobro iako smo pali u drugom dijelu kad je Dinamo dao gasa. Imali smo malo sreće, ali vjerujem da smo zaslužili pobjedu. Umor Dinama? Znali smo da su zadnjih par utakmica igrali svaka tri dana, ali imaju oni širinu i velik kadar. Više smo mi danas bili dobri, nagradilo nas je - rekao je Jelavić, pa nastavio:

- U svlačionicu sam prije izlaska na teren rekao igračima da ćemo dobiti, vjerovao sam u to. Dinamo je puno bolja momčad od nas, ali dobro smo ih analizirali. Nagradilo nas je onim penalom. Treći smo, jako dobro, nismo računali da ćemo biti tako visoko. Ali imamo dobru karakternu grupu momaka, starijih koji vode mlađe, svi dobro treniraju.

- Igračima da, ja idem kući odmarat

Dobili ste Dinamo sa 17-godišnjim Subotićem, 19-godišnjem Diopom i 21-godišnjim Stojakovićem, baš su oni danas bili vaši ključni igrači.

- Još bih dodao i Krivaka, imamo tri-četiri velika talenta, mazimo ih i pazimo, na njima je budućnost Lokomotive i hrvatskog nogometa. Jako dobro rade i igraju. Sad ćemo malo odmoriti pa nastavljamo s pripremama dalje. Stojaković je trebao početi s klupe, ali Vasilj nam se razbolio - završio je Jelavić.