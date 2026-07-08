Kovačević: Sastav za Thun se neće previše mijenjati. Dalić? Svemu dođe kraj, hvala mu!

Dinamo je sa 4-2 pobijedio Koper u prijateljskoj utakmici i prvom susretu na Maksimiru ove sezone. Kući se vratio Mislav Oršić, Dion Drena Beljo nastavio je gdje je stao prošle sezone, a uz plavu "devetku" dva puta je zabio njegov partner u zločinu Luka Stojković te za kraj Fran Topić. Sve je komentirao Mario Kovačević.

Dojmovi nakon utakmice.

- Lijepo je pobijediti. Dobro smo ušli u utakmicu, imali dost situacija za gol i rastrčani. Drugi dio prvog dijela nakon pauze nismo bili dobri i nismo bili kompaktni. Puno smo griješili i gubili brzo loptu i nisam zadovoljan tim dijelom. Drugi dio smo opet dobro otvorili, zabili te golove, opet su zamjene donijele prevagu što je jako važno. Ritam igre se promijenio, mijenjali smo, primili dva gola iz greške, ali i zabili smo još dva. Jako nam je dobro došla utakmica s Koprom, vidi se da je njima blizu početak prvenstva pa su malo laganiji nego mi tako da je sve dosta dobro.

Kako ste zadovoljni trenutačnim stanjem momčadi?

- Zadovoljan sam, ali mora malo doći i umor. Malo smo se odmorili i sad opet idemo jako. Malo su bile noge teške, kad dođe tako svježi protivnik i to je dobro. Dobro je da kad smo ušli u probleme nismo 'gledali dole', borili smo se i opet došli u par dobrih situacija. Imamo dosta vremena još do generalke da popravimo stvari koje nisu bile dobre.

Uskoro slijedi prvi ispit i utakmica protiv Thuna. Imate li već kakve planove za njih?

- Imamo. Moje kolege i ja gledamo svaku utakmicu. Oni su puno toga mijenjali, vidjet ćemo točno kako to kod njih izgleda, kako mijenjaju način igre i dobro ćemo se pripremiti. Znamo koliko je to važna utakmica, neće biti lagano, ali smo optimistični.

Kako komentirate odlazak Zlatka Dalića?

- Sve ima svoj kraj. Ja mu samo mogu čestitati na svemu što je napravio za Hrvatsku, donio puno uspjeha i medalja. Svaka mu čast, sad je prilika za drugoga.

Sigurno već u glavi imate prvih 11 za Thun, Stojkovića neće biti. Kako na to gledate?

- Istina je da smo se uigrali sa Stojkovićem, a ovo je uglavnom momčad koja bi trebala početi. Možda bude promjena oko jednog ili dva igrača, ali bit će do dobro. Nedostajat će nam Stojković, ali ove dvije utakmice moramo bez njega i bit će to dobro. Radeljić nam dolazi drugi tjedan, vratit će se i McKenna, ostale igrače koji još nisu dio Dinama ne mogu komentirati.

Nije bilo Lisice i Mudražije.

-Lisica je bio ozlijeđen, ali nam se u petak priključuje. Odradio je testni trening tako da će biti na 100 posto što me veseli. Mudražija i Varela? Bilo nas je 22 s golmanima tako da nismo ni mogli mijenjati pa nisu bili u konkurenciji.

Kako vam se sviđa Oršić?

- Ima energije dobre, kad mu noge budu lakše bit će još i bolji, ne sumnjam u njega.

