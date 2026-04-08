Kovačević: Mišićev lakat? Ništa tu nije bilo pretjerano. Carević: Mučki ste provokator, haha...

Dinamo je nastavio dominaciju hrvatskim nogometom, trupe Marija Kovačevića slavile su kod Gorice u polufinalu Kupa 6-3. Trener "modrih" može biti prilično zadovoljan još jednom napadačkom partijom svoje momčadi, obrana ovoga puta ipak nije bila na toj razini. Zajc je zabio dvaput, a Bakrar, Beljo, Goda i Topić po jednom.

- Znali samo da neće biti lagano, ali prvo poluvrijeme su nas kaznili iz dvije situacije. Dobro se otbvaraju u tim kontrama, to su pokazali kroz te golove. Uspjeli smo se vratiti do poluvremena, u nastavak smo ušli čvršće i ozbiljnije, pokazali smo da smo bolji i kvalitetniji, zabili smo lijepe golove i zasluženo smo u finalu Kupa - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Zajcovi golovi? Drugi mi je draži jer je tad utakmica bila gotova, ha, ha. Ali i onaj prvi, sjajna akcija cijele momčadi, to me veseli. I takve stvari ponavljamo iz utakmice u utakmicu, to radimo na treninzima, dečki se napamet znaju. A četvrti gol je individualna kvaliteta Zajca, svaka mu čast, ali draga su mi oba gola.

Dupla kruna je sve bliže...

- Da, sve bliže je dupla kruna, ali je još dosta daleko. Htjeli smo svim srcem to finale Kupa. Igramo dobro, ali na jednu utakmicu je uvijek sve moguće, Gorica je tu lani uzela Dinamu prvenstvo. Ništa još nije gotovo, ima još osam kola do kraja, razmišljamo samo o prvoj sljedećoj utakmici i Vukovaru. Želimo i tamo pobjedu.

Prvi ste trener u povijesti koji je dohvatio dva finala Kupa u dvije godine s dvije različite momčadi. Opet je na drugoj strani Rijeka...

- Veselim se finalu, Rijeka je uz nas i Hajduk najkvalitetnija momčad Hrvatske, to znamo. Lani su uzeli duplu krunu, bilo je lani malo zadirkivanja, rekao sam da ću im se osvetiti, ha, ha. Sad imamo malo jači "bolid", zato sam i došao u Dinamo. Želim svim srcem kup i prvenstvo, ali znam da neće biti lagano. I igramo na lijep datum 13. svibnja.

Mišić je bio blizu isključenja...

- To je iskustvo, bilo je situacija na obje strane, nije tu bilo ništa pretjerano. Sudac je dozvolio igru, Miške svojim iskustvom može to odraditi, ne mogu svaki put vaditi igrača koji ima žuti karton, nisam se bojao da će biti isključen - završio je Kovačević.

Gorica i Dinamo sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mario Carević je bio zadovoljan igrom svoje momčadi...

- Čestitam Dinamu na prolasku, mogu biti ponosan na svoju momčad, način kako smo igrali. Kad zabijete Dinamu tri gola, a jedan vam je poništen morate biti ponosni. Ljute me prvi i treći gol, tu moramo bolje regirati, ne primati tako golove. Kasnije kad Dinamo dobije prostor, onda su u top formi, top kvaliteta, kažnjavaju svaki nedostatak, ali bili smo živi 60-ak minuta - rekao je Carević, pa dodao:

- Mišić? Sad sam gledao situacije, ja imam svoje mišljenje, to je bilo kod 2-2. Neću to komentirati, želim i dalje biti na klupi, voditi momčad. Vi ste mučki provokator, ha, ha. Pričamo u "offu"? Nije ovo u offu, ha, ha. Odigrali smo hrabro protiv Dinama koji je u najboljoj formi, svima zabijaju pet, šest ili sedam komada. Mi se ne možemo nadigravati s Dinamom, pa smo igrali na malo drugačiji način.

Kako uopće braniti onakve golove Zajca?

- Golovi Zajca? To se nikako ne brani, šteta da su protiv nas. Čista majstorija, na te golove ne mogu biti ljut. Više me ljute prvi i treći gol, tu smo morali bolje regirati. Kao i na šesti gol, utakmica je gotova, morali smo zadržati stabilnost, oni kažnjavaju sve greške.

Igrali ste s Rijekom i Dinamom, možete li ih usporediti?

- Dinamo je sad daleko najbolji, za to vam ne trebam ja, to se vidi. Po formi, po kvaliteti, uklopili su se, igraju kao momčad, ne posustaju ni kod velike razlike. I dalje su gladni. Dinamo je ispred svih po kvaliteti i izvedbi. Finale kupa? Jedna utakmica gdje je teško bilo šta prognozirati, u jednoj utakmici je sve drugačije - završio je Carević.