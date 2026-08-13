Kovačević: Stojković neće igrati protiv Rudeša. Golmani? Svi griješimo, nema nikakve panike

Nakon odgođene utakmice s Rijekom prošlog vikenda, Dinamo je u Kaunasu osigurao plasman u play-off Lige prvaka, a ovog petka se vraća HNL obvezama. Modri će od 20 sati na Maksimiru u 3. kolu domaćeg prvenstva ugostiti Rudeš, povratnika u prvoligaško društvo, koji je u prva dva kola primio ukupno osam golova od Rijeke i Osijeka. A što ih tek čeka protiv hrvatskog prvaka, koji je prije devet dana na Maksimiru spakirao Žalgirisu pet komada...

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Utakmicu protiv Rudeša najavio je trener Mario Kovačević.

- Početak je sezone, neke ciljeve smo ostvarili, ali nećemo dalje razmišljati dalje od Rudeša. Bodovi u HNL-u su važni, mijenjat ćemo što se tiče sastava. Imamo širok kadar, vjerujem onima koji manje igraju i žao mi je što im ne mogu dati svima priliku. Dobro svi rade i jedva čekam da sutra igraju, to im je prilika da se dokažu i pokažu.

Stojković ima problema s aduktorom, hoće li biti u kadru?

- Nadam se da će biti dobro. Nije trenirao i neće biti u kadru. Problema s ozljedom imao je i Perez-Vinlöf, ali on je trenirao i bit će u sastavu. Stojkovića nećemo forsirati, nema potrebe, najbitnije je da bude spreman za Viking.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kakvu utakmicu očekujete protiv Rudeša?

- Rudeš nije dobro krenuo u prvenstvo, primio je osam golova, ali bilo je i dobrih segmenata igre. Pogotovo protiv Osijeka, dok se nisu raspali. Svakoj utakmici pristupamo ozbiljno, znamo da će se oni braniti i orijentirati na kontre. Bitno je da budemo strpljivi, da tražimo napadačku igru i da što prije zabijemo. Sigurno će nas oni pokušati ugroziti preko kontre, takvu utakmicu očekujem.

Ivan Nevistić trebao bi braniti protiv Vikinga umjesto suspendiranog Filipovića. Jeste li razgovarali s njim?

- Razgovaram svakodnevno sa svima, pogotovo sad kad je ova situacija bila. Nevistić ima kvalitetu, bio je u krizi pa smo ga promijenili, dobro radi i trudi se. Tu je i zagorac, ne sumnjjam u kvalitetu naših golmana Nisu oni bezveze u Dinamu, dođe manja kriza, ali nikad nisam sumnjao u njihovu kvalitetu. Očekujem da odrade svoj posao i pokažu zašto su u Dinamu.

Zagreb: Konferencija za medije povodom utakmice 3. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Rudeša | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Koliko ta sjena Livakovića djeluje na stabilnost Dinamovih golmana?

- Puno pričamo sa svima, naravno da utječu negativnosti na njih, ali moja zadaća kao trenera je da ih hrabrim i pomažem ih. Svi tražimo više i bolje, ali s ovim golmanima smo već dulje vrijeme u pobjedničkom nizu i ne vidim paniku. Svi griješimo, ali bilo je više dobrih stvari. Ne sumnjam u naše golmane, vjerujem u Filipovića, bez obzira na ono što se dogodilo u Kaunasu, kao i u Nevistića, Zagorca... Nisu oni od jučer, vjerujem da će se podignuti i pokazati da zaslužuju biti ovdje.

Kakva je situacija s Robertom Mudražijom, odlazi li na posudbu?

Bilo je razgovara da će ići na posudbu, ali još je tu s nama. Za europsku utakmicu ga nismo prijavili pa nije bio u sastavu, ali bit će u kadru protiv Rudeša.