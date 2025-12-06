Obavijesti

DOJMOVI TRENERA DINAMA

Kovačević: Stvorili smo malo prilika s obzirom na dominaciju

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Daniel Derajinski

Dobro igramo, Europa nije bila dobra zadnje dvije utakmice. Betis je odličan, a vidjeli smo jučer i Lille protiv Marseillea. Vjerujem da možemo biti dobri, čvrsti i ugroziti Betis iz polukontri i kontri, najavio je dvoboj s Betisom

Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1 u derbiju 16. kola HNL-a, dojmove je podijelio trener domaćina Mario Kovačević

- Nisam zadovoljan rezultatom, zaslužili smo puno više. Bili smo bolji u svim segmentima igre, nismo iskoristili dominaciju i iz prve situacije primili smo gol. Igrači su pokazali karakter, a htjeli smo i pobijediti na kraju. Dobro je što smo izjednačili.

Diskutabilne odluke suca?

- Neću komentirati. 

Ušli ste jako dobro u utakmicu?

- Malo prilika smo stvorili s obzirom na dominaciju, a Silić je imao odličnih obrana. Malo smo izgubili i energije nakon toga. U drugom dijelu sam mislio da je pitanje kad ćemo zabiti gol, a na kraju smo ga primili. Zadovoljan sam s reakcijom nakon toga. 

Hoxha je opet čovjek odluke?

- Arber od početka priprema radi dobro, ali danas su svi bili dobri. Drago mi je zbog njega i vraća mu se sve. 

- Sve momčadi koje su prvaci svojih liga igraju ovaj sustav koji mi igramo. Nismo ni ovo uigrali, još se tražimo. Bolji smo iz utakmice u utakmicu, a što smo trebali mijenjati kad smo dominirali do primljenog gola. Morali smo mijenjati nakon primljenog gola, a tad smo stavili i drugog napadača.

Slijedi Betis?

- Dobro igramo, Europa nije bila dobra zadnje dvije utakmice. Betis je odličan, a vidjeli smo jučer i Lille protiv Marseillea. Vjerujem da možemo biti dobri, čvrsti i ugroziti Betis iz polukontri i kontri i doći do dobrog rezultata - rekao je Kovačević za MAX Sport. 

