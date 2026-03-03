Kovačević: Upozoravam igrače da ozbiljno shvate Kurilovec. Priključio sam petoricu juniora

Dinamo je u nedjelju pobijedio Goricu (4-1) u 24. kolu HNL-a i povećao prednost nad Hajdukom na plus sedam, a u srijedu od 18 sati na Maksimir stiže još jedna momčad iz Turopolja. Četvrtoligaš Kurilovec gostuje u okviru četvrtfinala Kupa. Utakmicu je najavio trener Mario Kovačević.

- Kad se pobjeđuje, uvijek je lijepo i ugodno raditi. Nemamo puno vremena za pripremu utakmice. Najbitnije je da nema težih ozljeda, postoji umor, neki će se odmoriti i osvježiti. Rotirat ćemo dosta. Poštujemo i cijenimo Kurilovec, ovo je četvrtfinale Kupa, to je veliki uspjeh za njih i sigurno će dati sve od sebe da iznenade. Mi se spremamo da od prve minute što prije to riješimo, naša želja je ući među četiri i siguran sam da ćemo to ostvariti.

Najveći izazov za trenere uoči ovakvih utakmica je mentalne prirode. Treba paziti da se igrače ne opuste i ne podcijene protivnika.

- U nogometu ne možete reći lako ćemo protiv koga god igrali, treba poštovati Kurilovec koji je došao među osam. Skautirali smo ih, ima tu i ozbiljnih igrača. Na nama je da ozbiljno shvatimo, igrače stalno upozoravam na to. Važno je da od prve minute ozbiljno uđemo u utakmicu, kvaliteta je na našoj strani, nećemo se lagati. Moramo što bolje ući u utakmicu i to što prije riješiti - rekao je Kovačević.

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bennacera i Hoxhe nema zbog ozljede, najbolji igrači dobit će poštedu uoči nedjeljnog derbija s Hajdukom, a priliku će dobiti i juniori.

- Cordoba se ozlijedio na treningu pa na njega nećemo računati, trebao je biti u rotaciji. Neke igrače moramo odmoriti, igrali su sve do sada. Priključio sam četvoricu, petoricu juniora, puno očekujem od njih, a gledam da se svaku utakmicu netko pokaže i da na njega možemo računati. Tako gledam na sutrašnju utakmicu - zaključio je trener Dinama.