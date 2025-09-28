Kovačević: Uspješan tjedan je iza nas. Sa stručnim stožerom već analiziramo Maccabi...

Dinamo je na Maksimiru pobijedio Slaven Belupo 4-1 i vratio se na tri boda prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Za "modre" su zabili Hoxha, Kuelnović, Valinčić i Lisica, dok je jedini gol za “farmaceute” postigao Jagušić iz slobodnog udarca. Nakon utakmice trener gostiju Mario Gregurina mogao je samo čestitati domaćinu.

- Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Držali smo se 40 minuta dobro, što je i bio plan. Htjeli smo što dulje držati egal, ali ozljeda nas je potpuno poremetila. U pet minuta primili smo dva gola i tu je utakmica bila riješena. Veseli me što smo zabili pogodak zahvaljujući Jagušiću.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Netom prije primljenih golova u 41. i 47. minuti ozlijedio se Liber i morao je napustiti teren. Gregurina smatra da je to ključan trenutak koji je prelomio utakmicu.

- Velemajstorski je reagirao Hoxha, to pokazuje kvalitetu pojedinca. Drugi gol smo primili nakon tehničke pogreške i tada je utakmica bila gotova. Nestorovski? Ima virozu, nadam se da će se uskoro vratiti.

Slaven sada čeka Osijek koji je u posljednjoj utakmici svladao Goricu 1-0.

- Protiv Osijeka moramo ići na pobjedu i nadamo se da će se igrači koji su danas nedostajali oporaviti - rekao je Mario Gregurina za MAXSport.

Mario Kovačević može biti izrazito zadovoljan. U tjedan dana njegova momčad pobijedila je najvećeg rivala Hajduka, zatim uspješno debitirala u Europi protiv Fenera i sada sve zaokružila domaćom pobjedom protiv njegove bivše momčadi.

- Uspješan tjedan. Bilo nas je strah nakon dvije dobre utakmice. Ušli smo jako dobro i nismo se htjeli dovesti u situaciju kao s Goricom. Slaven se dobro branio, ali kad smo zabili prvi gol, brzo je stigao i drugi. Onda i treći, a do penala sam bio zadovoljan, nakon toga baš i ne. Srećom, Lisicin pogodak nas je uveo u mirne vode - kazao je Kovačević.

Osvrnuo se još jednom na poraz od Gorice nakon kojega su mnogi počeli propitivati njegov izbor za trenera Dinama.

- Ovo je najbolji odgovor na kiks protiv Gorice. Možemo mi i bolje, konkurencija je sve veća. I ovaj tjedan imamo dvije utakmice, protiv Maccabija pa Lokomotive. Ovo je bilo dobro, ali možemo i bolje.

U odnosu na prvih jedanaest protiv Fenerbahčea napravio je četiri izmjene.

- Umor? Ma kakav umor. Ovo je prvi tjedan da igramo srijeda–subota. Neke izmjene smo radili, ali uglavnom je sve dobro. Izmjene smo radili i iz preventivnih razloga. Dobra konkurencija tjera sve da budu bolji.

Sada im slijedi utakmica u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva.

- Sa stručnim stožerom već radimo pripremu. Vjerujem da ćemo biti spremni, a onda dolazi Lokomotiva i idemo na stanku zbog reprezentativne pauze - zaključio je.