Kovačević već nadmašio četiri prošlosezonska trenera Dinama
Dinamo je ove sezone već, u osam utakmica manje, osvojio više prvoligaških bodova nego lani kad se naslovom prvaka okitila Rijeka. Kovačević na proljeće niže fenomenalne brojke s 'modrima'...
Dinamo je i protiv Osijeka (7-0) nastavio apsolutnu dominaciju hrvatskim nogometom. Nogometaši Marija Kovačevića stigli su do najveće pobjede u sezoni, do vrha napunili mrežu slavonskog prvoligaša. Beljo i Vidović su zabijali dvaput, dok su po jednom pogađali Stojković, Zajc i Mišić. I ovaj, Kovačevićev Dinamo, sad ruši brojne rekorde...