Kovačević: Vesele me Stojković i Beljo, naša najbolja utakmica. Jelavić: Loše, jako ružan poraz!

Dinamo nastavlja briljirati HNL-om, "modri" su u gradskom derbiju s 5-0 svladali Lokomotivu. Dion Drena Beljo je po drugi put u nizu zabio hat-trick (iznudio i isključenje Jukića), a briljirao je i Luka Stojković. Dva najbolja igrača Dinama potpisali su svih pet golova "lokosima", pokazali kako su za ovu ligu - razina više.

- Vjerujem da je ovo bila naša najbolja utakmica, od prve minute smo krenuli kao što smo najavljivali. Bilo je tako, potpuno smo kontrolirali sve, bilo je lijepih golova, akcija, to me sve veseli. Mišić je sve to vodio kapetanski, osvajali smo duele, nismo im ništa dozvolili. A kad ste takvi onda dođe i crveni karton, pa sve bude lakše. Htjeli smo i u nastavku biti aktivni, imali smo malo rupa, ali sve smo iskontrolirali. Drago mi je zbog Luke i Diona, navijači mogu biti sretni - rekao je Kovačević.

Prošli tjedan ste rekli da Beljo zbog hat-tricka mora počastiti kulenom, ako ovako nastavi loše mu se piše...

- Sreća da je Slavonac, oni se uvijek pripreme dobro. Ali kako je krenulo, mogao bi njegov tata ostati bez svega, ha, ha. Svi dobro rade, svima želim dati priliku, i mladi će do kraja dobiti minuta. Htjeli smo probati Bennacera, Lisica i Hoxha su bili ozlijeđeni pa ih vraćamo, želim da svi budu spremni.

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Beljo i Stojković su sve bliže reprezentaciji...

- To me veseli, posao trenera je da takvi igrači budu spremni. Imamo dobru veznu liniju, dobra krila i napadače, to sve funkcionira cijelo proljeće. Oni su se pokazali, sad su na pretpozivu Zlatka Dalića, ali imamo i druge igrače po reprezentacijama. Ako oni ovako nastave, siguran sam da će izbornik znati koga odabrati, blizu su Svjetskog prvenstva.

Kovačević je za kraj dodao:

- Puno smo toga prošli, puno propatili da bi došli do ove situacije. Sad igramo dobar nogomet, upozoravam stalno igrače, svjesni su oni svega. U dobrom smo ritmu, ali će nam ova pauza dobro doći. Nećemo igrati utakmice, neke igrače ćemo odmoriti, s nekima malo jače trenirati.

Nikica Jelavić bio je potpuno razočaran predstavom svoje momčadi...

- Nemam što pametno reći nakon ovakvog poraza, od druge minute je sve krenulo naopako, a crveni karton nas je doslovno zakucao. U drugom dijelu smo probali biti u niskom bloku pa neku kontru izvesti, ublažiti poraz što je više moguće, na kraju je bilo 5-0, ružno to zvuči. Dinamo je predobar, a mi smo bili odsutni - rekao je Jelavić, pa nastavio:

- Ne mogu se sjetiti jesam doživio teži poraz ni kao igrač, nismo pokazali baš ništa osim jedne šanse Sabre u nastavku. Jako loše. Dobro će nam doći pauza, malo ćemo se maknuti jedni od drugih i odmoriti, a onda pripremiti za Vukovar, to nam je sad puno bitnije.