Na ljetnim pripremama su dominirali Vidović, Stojković, Villar, Perez Vinlöf, ali nitko od tih igrača ne igra u skladu s očekivanjima. Trener Dinama ih pod hitno mora vratiti u formu...
Kovačević više ne spava mirno: Stiže najteži period sezone, a gase se najbolji igrači priprema
Dinamo je u - problemima. OK, nema još drame, "modri" su i dalje vodeća momčad HNL-a, ali sve je jasnije kako je Kovačevića momčad ranjiva. O tome smo pisali i proteklih tjedana, ovaj je Dinamo daleko od svog zenita. Miljama daleko. Porazu od Gorice se apsolutno nitko nije nadao. A čim na klupi Dinama gubite od slabijih suparnika, onda kao trener više ne možete spavati mirno.
