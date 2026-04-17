TRENER DINAMA UOČI RIJEKE

Kovačević: Vjerujem da će Beljo srušiti Eduardov rekord. Rijeka nam je postala najveći rival...

Piše Zdravko Barišić,
Osijek: Vukovar i Dinamo sastali se u 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Bit će zanimljiva utakmica, na proljeće smo pobijedili sve prvoligaše, samo njih nismo i to nam je motiv više da ih pobijedimo pred našim navijačima, rekao je trener Dinama

Admiral

Nikome nije svejedno kada gostuje na Maksimiru, a ovo zdanje posebno tjera strah u kosti u posljednje vrijeme jer momčad Marija Kovačevića melje sve redom. U posljednjih pet utakmica zabili su 25 golova i primili tek četiri. 

Golovi na utakmici Vukovar - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

I zato nitko ne bi htio biti u koži Rijeke koja u subotu od 16 sati gostuje kod Dinama u 30. kolu HNL-a. Riječani su i dalje aktualni prvaci, ali u posljednje vrijeme ne izgledaju tako. U pet utakmica imaju dvije pobjede, remi i dva poraza, a u nedjelju su teško nastradali na Rujevici od pretposljednjeg Osijeka (2-0). 

Hrvatski derbi iz plavog kuta najavio je Mario Kovačević. 

- Itekako važna utakmica, borimo se za naslov prvaka. Želimo što prije osigurati. dok ne osvojiš, još uvijek si daleko. Rijeka nam je posljednjih godina postala i najveći rival. Još uvijek su aktualni prvaci, poštujemo ih i respektiramo, bore se za treće mjesto. Bit će zanimljiva utakmica, na proljeće smo pobijedili sve prvoligaše, samo njih nismo i to nam je motiv više da ih pobijedimo pred našim navijačima. Cijenimo Rijeku i njihovu kvalitetu, igrali su s dva lica u Europi i u HNL-u, ali znamo njihovu snagu. I mi smo u dobrom trenutku, očekujem zanimljivu i dobru utakmicu - rekao je trener Dinama. 

Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zašto Rijeka toliko oscilira?

- To je pitanje za njihova trenera, ali kad jedna momčad tako igra protiv Strasbourga, znači da ima kvalitetu. Ne očekujem da će nam nešto poklanjati, ako budemo kao u posljednje vrijeme, ne bojim se za nas. 

Iste momčadi će za mjesec dana igrati finale Kupa...

- Tko zna što se može do tada dogoditi. Nećemo ništa kalkulirati, igrat će najboljih 11. Svi su zdravi, vraća se Livaković. Bila je ruptura u pitanju, učinio je sve da se što prije vrati. Bennacer i Perez-Vinlöf također su u konkurenciji.

Dion Drena Beljo igra u nadrealnoj formi. Zabio je već 25 golova u HNL-u, može li srušiti Eduardov rekord od 34 gola u jednoj sezoni?

- Ja vjerujem da može. Ako nastavi igrati kao u posljednje vrijeme, bit će tu negdje. Veseli me njegova forma i volio bih da nastavi tako i sruši rekord. Nitko sretniji od nas.

Dinamovci pucaju od samopouzdanja, no to često može biti problem. Na koji način smiriti igrače da ne izgore?

- Pričali smo kako smo primili četiri gola u posljednje četiri utakmice, nisam zadovoljan i moramo raditi na tome. Rijeka je kvalitetnija od ostalih i može nam napraviti probleme. Nije lagano držati ovakvu formu, sljedećih tjedan dana bit će nam najbitnije jer igramo tri utakmice. Samopouzdanje mora biti tu, ali ne smijemo prijeći tu granicu - rekao je Kovačević.

Dinamo ovog proljeća samo Rijeci na Rujevici nije zabio gol (0-0).

- Imali smo puno više situacija za gol. Rasplamsalo bi se sve samo da smo realizirali jednu priliku. Očekujem drugačiju utakmicu, oni se isto vole nametnuti i igrati ofenzivno. Siguran sam da će biti dobra utakmica i da će biti više golova, a naša je želja da više golova bude u njihovoj mreži.

Rijeka desetkovana dolazi na Maksimir. Bez Fruka, Barišića i Vignata. 

- Rijeka nije ista s Frukom ili bez njega. Žao mi je Tea Barišića, želim mu da se što prije oporavi, on je mladi reprezentativac i to nikoga ne veseli. Imaju oni širok kadar, njihov trener je često ove sezone rotirao i mijenjao. Ne bojim se da će složiti dobru momčad. Nećemo se izvlačiti na tu priču da će biti slabiji, moramo biti pravi.

Bruno Goda je protiv Vukovara pretrpio težak udarac u glavu.

- Dobro se opalio, ali sreća je da ima tvrdu glavu, ha, ha. Boljelo ga je i dan poslije, sreća da nije puknuo nos. Bit će spreman, trenirao je i bit će u konkurenciji.

Dinamov puk razveselili su i juniori koji su prije nekoliko dana izbacili Valenciju u Premier International Cupu i izborili sraz s Real Madridom. 

- Veseli me da su sjajno odigrali, gubili su pa preokrenuli. Jako puno igrača iz te generacija trenira s nama, a sutra će Šunta i Zebić biti na klupi. Želim da tako i dalje nastave - zaključio je Kovačević.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'
VATRENA SUZY

FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'

Suzy Cortez, dvostruka Miss BumBum, šokira svijet svojom opsjednutošću Messijem! Tetovaže, golišave fotke i blokada na mrežama obilježavaju njezinu 'ljubav'. Sukob s Antonelom Roccuzzo, Messijevom suprugom, ne jenjava, a Suzy je ne zaustavlja ni zabrana ulaska na finale MLS kupa
FOTO Sabalenka pozirala samo u kaputu i štiklama! 'Bila bih plus-size model da nije tenisa'
NAJBOLJA NA SVIJETU

FOTO Sabalenka pozirala samo u kaputu i štiklama! 'Bila bih plus-size model da nije tenisa'

Arina Sabalenka, bjeloruska teniska zvijezda i svjetski broj jedan, zapalila je naslovnicu prestižnog časopisa pozirajući u nikad provokativnijem izdanju. Otkrila je i da bi bila boksačica ili plus-size model

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026