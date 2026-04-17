Kovačević: Vjerujem da će Beljo srušiti Eduardov rekord. Rijeka nam je postala najveći rival...

Nikome nije svejedno kada gostuje na Maksimiru, a ovo zdanje posebno tjera strah u kosti u posljednje vrijeme jer momčad Marija Kovačevića melje sve redom. U posljednjih pet utakmica zabili su 25 golova i primili tek četiri.

I zato nitko ne bi htio biti u koži Rijeke koja u subotu od 16 sati gostuje kod Dinama u 30. kolu HNL-a. Riječani su i dalje aktualni prvaci, ali u posljednje vrijeme ne izgledaju tako. U pet utakmica imaju dvije pobjede, remi i dva poraza, a u nedjelju su teško nastradali na Rujevici od pretposljednjeg Osijeka (2-0).

Hrvatski derbi iz plavog kuta najavio je Mario Kovačević.

- Itekako važna utakmica, borimo se za naslov prvaka. Želimo što prije osigurati. dok ne osvojiš, još uvijek si daleko. Rijeka nam je posljednjih godina postala i najveći rival. Još uvijek su aktualni prvaci, poštujemo ih i respektiramo, bore se za treće mjesto. Bit će zanimljiva utakmica, na proljeće smo pobijedili sve prvoligaše, samo njih nismo i to nam je motiv više da ih pobijedimo pred našim navijačima. Cijenimo Rijeku i njihovu kvalitetu, igrali su s dva lica u Europi i u HNL-u, ali znamo njihovu snagu. I mi smo u dobrom trenutku, očekujem zanimljivu i dobru utakmicu - rekao je trener Dinama.

Zašto Rijeka toliko oscilira?

- To je pitanje za njihova trenera, ali kad jedna momčad tako igra protiv Strasbourga, znači da ima kvalitetu. Ne očekujem da će nam nešto poklanjati, ako budemo kao u posljednje vrijeme, ne bojim se za nas.

Iste momčadi će za mjesec dana igrati finale Kupa...

- Tko zna što se može do tada dogoditi. Nećemo ništa kalkulirati, igrat će najboljih 11. Svi su zdravi, vraća se Livaković. Bila je ruptura u pitanju, učinio je sve da se što prije vrati. Bennacer i Perez-Vinlöf također su u konkurenciji.

Dion Drena Beljo igra u nadrealnoj formi. Zabio je već 25 golova u HNL-u, može li srušiti Eduardov rekord od 34 gola u jednoj sezoni?

- Ja vjerujem da može. Ako nastavi igrati kao u posljednje vrijeme, bit će tu negdje. Veseli me njegova forma i volio bih da nastavi tako i sruši rekord. Nitko sretniji od nas.

Dinamovci pucaju od samopouzdanja, no to često može biti problem. Na koji način smiriti igrače da ne izgore?

- Pričali smo kako smo primili četiri gola u posljednje četiri utakmice, nisam zadovoljan i moramo raditi na tome. Rijeka je kvalitetnija od ostalih i može nam napraviti probleme. Nije lagano držati ovakvu formu, sljedećih tjedan dana bit će nam najbitnije jer igramo tri utakmice. Samopouzdanje mora biti tu, ali ne smijemo prijeći tu granicu - rekao je Kovačević.

Dinamo ovog proljeća samo Rijeci na Rujevici nije zabio gol (0-0).

- Imali smo puno više situacija za gol. Rasplamsalo bi se sve samo da smo realizirali jednu priliku. Očekujem drugačiju utakmicu, oni se isto vole nametnuti i igrati ofenzivno. Siguran sam da će biti dobra utakmica i da će biti više golova, a naša je želja da više golova bude u njihovoj mreži.

Rijeka desetkovana dolazi na Maksimir. Bez Fruka, Barišića i Vignata.

- Rijeka nije ista s Frukom ili bez njega. Žao mi je Tea Barišića, želim mu da se što prije oporavi, on je mladi reprezentativac i to nikoga ne veseli. Imaju oni širok kadar, njihov trener je često ove sezone rotirao i mijenjao. Ne bojim se da će složiti dobru momčad. Nećemo se izvlačiti na tu priču da će biti slabiji, moramo biti pravi.

Bruno Goda je protiv Vukovara pretrpio težak udarac u glavu.

- Dobro se opalio, ali sreća je da ima tvrdu glavu, ha, ha. Boljelo ga je i dan poslije, sreća da nije puknuo nos. Bit će spreman, trenirao je i bit će u konkurenciji.

Dinamov puk razveselili su i juniori koji su prije nekoliko dana izbacili Valenciju u Premier International Cupu i izborili sraz s Real Madridom.

- Veseli me da su sjajno odigrali, gubili su pa preokrenuli. Jako puno igrača iz te generacija trenira s nama, a sutra će Šunta i Zebić biti na klupi. Želim da tako i dalje nastave - zaključio je Kovačević.