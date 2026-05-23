Kovačević: Za ovo se živi! Znao sam ja što je Dinamo u dolasku

Trener Mario Kovačević odradio je izjave nakon remija s Lokomotivom. Osvrnuo se na uspješnu sezonu i u par rečenica rekao kako je zadovoljan sa svime.

- Najradije bih šutio, za ovo se živi. Presretan sam zbog svih nas. Odlična sezona. Vidi se da zadnja dva tjedna ipak previše slavimo, ali zaslužili smo. Nismo izgubili 25, 26 utakmica u nizu u Hrvatskoj. Posebno dobro smo igrali ovaj proljetni dio. Na kraju smo zasluženo prvi i lijepo je vidjeti pun stadion. Vjerujem da ćemo slaviti do dugo u noć. Navijači su imali što vidjeti ove sezone, idemo se proveseliti.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Spomenuo je sjajnu atmosferu i sami susret.

- Utakmica je bila u revijalnom tonu i najvažnije je bilo da smo nastavili taj niz bez poraza. Sezona je bila dosta izazovna, posebno početak, što je i normalno bilo, ali ovaj proljetni dio, njemu moramo pripisati sve dobre stvari. Igrali smo dobar nogomet i mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.

Zimske pripreme bile su ključne.

- Sve se napokon posložilo na zimskim pripremama. Kao trenera me veseli vidjeti da igramo napadački te da smo dali puno golova. Mislim da nam nitko ne može prigovorit na performans u prvenstvu ove godine.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Početak je bio iznimno težak.

- Znao sam ja što je Dinamo od prvog dana i koliko će biti teško. Trudili smo se i kad takvi jesmo onda nas to i nagradi. Malo ćemo se odmoriti sad i pripremiti za naredni period u miru. Bit ćemo spremni za kvalifikacije. Hvala Zvonimiru Bobanu od srca jer je on vjerovao u nas dok su ostali sumnjali.

Sad će na zasluženi odmor.

- Otići ću sa suprugom na četiri ili pet dana na odmor da se maknem od svega, a onda prionuti na posao. Jedva čekamo početak priprema za novu sezonu.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Na susret i sezonu osvrnuo se jedan od najboljih igrača HNL-a i Dinamove obrane Scott McKenna koji će predstavljati Škotsku na predstojećem SP-u.

- Bila je ovo duga sezona, ali osjećaj je izvanredan. Borili smo se zajedno za ovakav kraj sezone. Sretan sam zbog svih uključenih u rad kluba; u navijače, trenere, suigrače, sve.

Komentirao je kvalifikaciju Škotske na SP.

- Ovo je bio nevjerojatan podvig naše reprezentacije i plasman na Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina. Jedva čekam biti ondje s našim navijačima koji su nas nosili kroz kvalifikacije.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sezonu je sažeo i sjajni veznjak Miha Zajc.

- Savršena sezona je iza nas, prekrasno je bilo vidjeti ovu atmosferu.

Bio je na sjeveru i navijao za 'modre'.

- Super je bilo s njima. Oni su nam podrška svaku utakmicu; i kad smo igrali vani i kući kroz cijelu sezonu. Svaka čast na tome. Mi kapetani smo malo popričali i otići među njih na sjever.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ima velike ambicije za iduću sezonu.

- Poslije ovakve sezone treba gledati na nešto više i bolje. Prvo se trebamo odmoriti i napuniti baterije za novu sezonu kako bi ostvarili što bolji rezultat u Europi. Kroz ljeto ću navijati za vas, naše susjede na SP-u, ali i odmarati i trenirati.