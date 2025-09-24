Obavijesti

Sport

Komentari 4
KOPRIVNICA - HAJDUK

Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Piše Tomislav Gabelić, Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!
Foto: Pixsell/privatna arhiva

Splićani osminu finala Kupa love i preko bivšeg ‘vatrenog’ Leškovića. Ako prođu, idu na Cibaliju. Marko Livaja trebao bi započeti utakmicu i tako tražiti povratak u golgetersku formu

Hajduk danas gostuje u Koprivnici, na stadionu Ivan Kušek Apaš. No prvi put nakon mnogo vremena na tom stadionu neće mu protivnik biti prvoligaš Slaven Belupo nego četvrtoligaš Koprivnica. Splitski klub od 17 sati lovi osminu finala Kupa. Ako prođe, ići će na drugoligaša Cibaliju.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Dinamo 0-2

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Koprivnica je nedavno potpisala ugovor o suradnji sa Slavenom i nominalno je druga momčad "farmaceuta". Nakrcana je zanimljivim imenima. Gol čuva Slovenac Maj Pavli (23). Pavli je branio u Sloveniji i Austriji, a sad je u Hrvatskoj. Njegova je odabranica Nika, kći Marija Kovačevića, uspješnog stratega Dinama. Nakon što je popularni Kova prošlog vikenda zapaprio Hajduku na Poljudu, sad će Splićanima račune probati pomrsiti i zet.

Stoperski par čine prekaljeni igrači, Marko Lešković (34) i Filip Hlevnjak (25). Lešković ima četiri nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Osvojio je s Dinamom tri prvenstva, Kup i Superkup, a jedan Kup ima i s Rijekom.

ŠPANJOLCI MU NISU LEGLI Ješe: Najviše zamjeram Garciji dolaske polunespremnih igrača
Ješe: Najviše zamjeram Garciji dolaske polunespremnih igrača
U ČEMU JE PROBLEM? FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Ukupno je u HNL-u odigrao 182 utakmice uz 12 golova. Hlevnjak je u HNL-u odigrao 33 utakmice za Slaven. Arijan Brković (24), rođeni Vukovarac, bio je najveći talent Slavena... Za "farmaceute" je u elitnom rangu odigrao 50 utakmica uz jedan gol. U svjetlu toga, kao i poraza od Dinama i Varaždina te remija s Rijekom, za Hajduk nema mjesta opuštanju. Gonzalo Garcia u Koprivnici bi trebao malo izmiješati sastav, ali ni izbliza onoliko koliko se očekivalo.

Priliku među vratnicama trebao bi dobiti Silić, kako je nedavno i sam Garcia najavio. U zadnjoj liniji ne bi trebalo biti izmjena u odnosu na dvoboj s Dinamom, dakle Sigur, Šarlija, Gonzalez i Hrgović. U veznom redu, uz Pajazitija, trebali bi zaigrati Kalik i Guillamon, što bi značilo i nešto ofenzivniju ulogu za albanskog reprezentativca.

Šego i Bamba zadobili su udarce u derbiju, pa bi na krilima priliku mogli dobiti Almena i Rebić, dvojac koji je posljednji stigao u Hajdukovu svlačionicu i kojemu treba vremena da uhvati željenu formu i uigra se s ostatkom momčadi. U vrhu napada ostaje Livaja, koji traži put povratka u golgetersku formu, a Koprivnica se nameće kao idealan suparnik...

Na put nisu otišli Šego, Bamba, Durdov i Raci zbog lakših ozljeda. Spomenimo i da Osijek igra kod Uljanika od 16 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža
EVO KAKO SE MIJENJALA

FOTO Australska bodibilderica ruši predrasude. Njezine fotke s mužem hit su društvenih mreža

Sarah Crail je australska bodibilderica koja se u ovaj sport zaljubila kada je imala 20 godina, a u svega osam godina stvorila je impozantne mišiće. Takve da joj i neki muškarci zavide na bicepsima
FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu
ZALJUBLJENI PAR

FOTO 'Preživio sam zatvor zbog nje'. Treća Beckerova žena 23 godine je mlađa, čekaju i bebu

Priča o Borisu Beckeru, od meteorskog uspona i teniskih trijumfa preko bankrota i zatvora do novog života s Lilian de Carvalho Monteiro i skorim rođenjem njihova prvog zajedničkog djeteta
FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina
PREDIVNA NJEMICA

FOTO Legendarni nogometaš na dodjelu Zlatne lopte poveo novu djevojku. Mlađa je 38 godina

Njemica Theresa Sommer ima 26 godina i mlađa je od legendarnog nogometaša čak 38 godina. Matthaus se 2021. rastao od Anastasije Klimko s kojom je bio u braku sedam godina.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025