Kovačević zapaprio Hajduku, a sad će to pokušati i njegov zet!

Hajduk danas gostuje u Koprivnici, na stadionu Ivan Kušek Apaš. No prvi put nakon mnogo vremena na tom stadionu neće mu protivnik biti prvoligaš Slaven Belupo nego četvrtoligaš Koprivnica. Splitski klub od 17 sati lovi osminu finala Kupa. Ako prođe, ići će na drugoligaša Cibaliju.

Koprivnica je nedavno potpisala ugovor o suradnji sa Slavenom i nominalno je druga momčad "farmaceuta". Nakrcana je zanimljivim imenima. Gol čuva Slovenac Maj Pavli (23). Pavli je branio u Sloveniji i Austriji, a sad je u Hrvatskoj. Njegova je odabranica Nika, kći Marija Kovačevića, uspješnog stratega Dinama. Nakon što je popularni Kova prošlog vikenda zapaprio Hajduku na Poljudu, sad će Splićanima račune probati pomrsiti i zet.

Stoperski par čine prekaljeni igrači, Marko Lešković (34) i Filip Hlevnjak (25). Lešković ima četiri nastupa za hrvatsku reprezentaciju. Osvojio je s Dinamom tri prvenstva, Kup i Superkup, a jedan Kup ima i s Rijekom.

Ukupno je u HNL-u odigrao 182 utakmice uz 12 golova. Hlevnjak je u HNL-u odigrao 33 utakmice za Slaven. Arijan Brković (24), rođeni Vukovarac, bio je najveći talent Slavena... Za "farmaceute" je u elitnom rangu odigrao 50 utakmica uz jedan gol. U svjetlu toga, kao i poraza od Dinama i Varaždina te remija s Rijekom, za Hajduk nema mjesta opuštanju. Gonzalo Garcia u Koprivnici bi trebao malo izmiješati sastav, ali ni izbliza onoliko koliko se očekivalo.

Priliku među vratnicama trebao bi dobiti Silić, kako je nedavno i sam Garcia najavio. U zadnjoj liniji ne bi trebalo biti izmjena u odnosu na dvoboj s Dinamom, dakle Sigur, Šarlija, Gonzalez i Hrgović. U veznom redu, uz Pajazitija, trebali bi zaigrati Kalik i Guillamon, što bi značilo i nešto ofenzivniju ulogu za albanskog reprezentativca.

Šego i Bamba zadobili su udarce u derbiju, pa bi na krilima priliku mogli dobiti Almena i Rebić, dvojac koji je posljednji stigao u Hajdukovu svlačionicu i kojemu treba vremena da uhvati željenu formu i uigra se s ostatkom momčadi. U vrhu napada ostaje Livaja, koji traži put povratka u golgetersku formu, a Koprivnica se nameće kao idealan suparnik...

Na put nisu otišli Šego, Bamba, Durdov i Raci zbog lakših ozljeda. Spomenimo i da Osijek igra kod Uljanika od 16 sati.