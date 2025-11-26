Zagrepčani su u europskoj povijesti devet puta gostovali u Francuskoj, ali pobijedili (1-0) su samo Auxerre 1989. godine kad je kapetan bio Zvone Boban. Sastav? Ne bi trebalo biti promjena u odnosu na Varaždin...
Kovačević želi razbiti europsko prokletstvo: Dinamo je samo jednom pobijedio u Francuskoj!
Dinamo europsku avanturu nastavlja sutrašnjim gostovanjem (od 18.45) kod Lillea. Zagrepčani su se s dvije vezane pobjede (Karlovac 7-0, Varaždin 3-1) vratili u "život", izašli iz rezultatske krize i sad se u Maksimiru lakše diše. Odlazak kod četvrtoplasirane momčadi francuske Ligue 1 bit će pravi izazov za Kovačevićeve trupe, Lille je u četiri kola Europske lige dohvatio tek šest bodova, pa im je današnja utakmica veliki imperativ.
