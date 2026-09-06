NAVIJAČI DINAMA LJUTITI PLUS+
Kovačevićev su najveći problem krila, njihov je učinak u HNL-u apsolutno poražavajuć...
Hoxha je zabio Rudešu, a na prve golove još čekaju Lisica, Oršić, Topić... Rodriguez još nije spreman za debi
Dinamo je u šestom kolu HNL-a pobijedio Goricu 1-0, ali igrače "modrih" navijači su ispratili zvižducima. Debitant Dominik Kotarski spašavao je sjajnim obranama hrvatskog prvaka. Mario Kovačević, trener Dinama, nakon susreta bio je ljutit, posebno je nezadovoljan bio igračima koji su ušli s klupe (Mislav Oršić, Lukas Kačavenda, Luka Ivanušec...).
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku