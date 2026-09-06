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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
NAVIJAČI DINAMA LJUTITI PLUS+

Kovačevićev su najveći problem krila, njihov je učinak u HNL-u apsolutno poražavajuć...

Piše Mato Galić,

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Dinamo je u šestom kolu HNL-a pobijedio Goricu 1-0, ali igrače "modrih" navijači su ispratili zvižducima. Debitant Dominik Kotarski spašavao je sjajnim obranama hrvatskog prvaka. Mario Kovačević, trener Dinama, nakon susreta bio je ljutit, posebno je nezadovoljan bio igračima koji su ušli s klupe (Mislav Oršić, Lukas Kačavenda, Luka Ivanušec...).

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