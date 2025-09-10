Obavijesti

DINAMO GOSTUJE U PREDAVCU PLUS+

Kovačeviću prijeti njegov bivši golman, ali i 'kamerunski lav': 'Igrači su nam vojnici, vozači...'

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook

Da nam u goste stiže prošlogodišnji Dinamo, još bih se imao nečemu nadati, ali ovogodišnja mi momčad izgleda vrlo dobro, našalio se Slavko Prišćan, trener Dinama iz Predavca uoči kup-susreta

Dinamo danas stiže kod - Dinama! Nogometaši Marija Kovačevića putuju u Predavac, mjestašce malo više od sat vremena vožnje udaljenog od Zagreba, gdje "modre" očekuje šesnaestina finala Hrvatskog nogometnoga kupa kod istoimenog domaćina. Dinamo Predavac je član Treće NL Sjever, a "pravi" Dinamo u okolicu Bjelovara stiže po novu pobjedu.

