Kovačeviću zbog nedolaska na presice prijeti kazna. Evo kako taj potez objašnjavaju u klubu

Dinamo je nakon reprezentativne stanke odlučio povući nepopularan potez i izbjeći konferencije za medije glavnog trenera uoči, ali i nakon utakmica. Pa je tako prije utakmice protiv Karlovca u Kupu izjavu za klupske kanale dao novi dokapetan Miha Zajc, a uoči Varaždina pomoćni trener Sandro Bloudek. Dinamo je pobijedio u obje utakmice, 7-0 odnosno 3-1, i tako vratio mir u kuću.

No trener Mario Kovačević, iz samo njemu poznatih razloga, ne želi odgovarati na pitanja novinara nakon utakmica. Nakon subotnjeg trijumfa protiv Varaždina klupski glasnogovornik Marko Bošnir poručio je kako konferencije za medije neće biti, nije se pojavio nitko. Podsjetimo, u Maksimiru press konferenciju po dolasku na mjesto predsjednika nije imao ni Zvonimir Boban, koji je na članskom danu izvrijeđao one koji su prenosili njegove izjave u javnost.

Propozicije: Trener je dužan prisustvovati na presici

Propozicije HNL-a u Članku 34. jasno propisuju obvezu održavanja konferencije za novinare nakon utakmice. U njima stoji:

(1) Klub domaćin dužan je osigurati prostoriju za minimum 30 osoba i organizirati konferenciju za novinare 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno prisustvuju licencirani glavni treneri obje momčadi te po potrebi jedan igrač iz svake momčadi koji je nastupio na utakmici.

(2) U slučaju da se treneri ne odazovu na konferenciju za novinare ili ne izvrše obveze prema ugovornom partneru za TV prava davanjem izjave neposredno po završetku utakmice na određenom mjestu ispred roll up bannera Lige, delegat utakmice dužan je podnijeti prijavu Disciplinskom sucu Lige.

Slična je odredba i u Članku 32. propozicijama Hrvatskoga nogometnog kupa. Prevedeno, Kovačević bi za takav potez trebao odgovarati pred disciplinskim sucem Alanom Klakočerom.

Dinamo: Stožer i igrači željeli su zadržati mir i fokus u izrazito važnom razdoblju

Poslali smo službeni upit Dinamu tražeći informacije o razlozima otkazivanja presica. Iz Maksimirske 128 su nam odgovorili:

"Odluka o neodržavanju konferencije za medije nakon utakmice 14. kola SuperSport HNL-a protiv Varaždina bila je privremena i donesena isključivo u interesu momčadi. Vodili smo se željom stožera i igrača da momčad zadrži mir i fokus u izrazito važnom razdoblju koje je pred nama. Već uoči susreta protiv LOSC Lillea održat će se press konferencija, a sve medijske aktivnosti odvijat će se uobičajeno i prema standardnoj proceduri kluba."

I Uefa strogo propisuje obvezu održavanja konferencija za medije prije utakmice (osim trenera, obavezan je prisustovati i jedan igrač) pa će tako Kovačević u srijedu izgledno pred predstavnike sedme sile u Francuskoj, a bit će zanimljivo vidjeti što nosi iduće kolo HNL-a u kojemu Dinamo gostuje kod Gorice u ponedjeljak, 1. prosinca.