Kovačić: Bio sam zalijepljen za televizor kad je igrao Zidane...

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić napunio je ovaj mjesec 24 godine, a u subotu bi mogao dodatno napuniti i svoju riznicu trofeja. Pobijedi li u subotu s Real Madridom u finalu Lige prvaka protiv Liverpoola to će mu biti treći naslov prvaka Europe od kada je 2015. došao u Madrid. Nešto nezamislivo dok je igrao za milanski Inter. Premda se nagađalo kako bi mogao napustiti klub, on je vjerovao da za njega ima mjesta, a tako je i sada. Trener Zinedine Zidane uveo ga je u igru u 36 utakmica ove sezone.

U utorak mu je pljeskao na treningu kada je zajedno s Lukom Modrićem i braničem Raphaelom Varaneom vježbao kontranapade, ubacivanja lopte pred gol i udarce. U sportskom kampu Valdebebas, na sjeveru Madrida, momčad je obavljala posljednje pripreme uoči finala u Kijevu. Klub je organizirao Media Open Day, dan kada su novinari mogli pogledati čitav trening, te čuti što o nadolazećem pohodu na europski tron misle igrači. Nakon treninga je vezni Kovačić podijelio svoja razmišljanja o situaciji u klubu, ali i životu u Madridu. Od španjolskih medija za njega su se najviše zanimale novine El Mundo i klupska televizija Real Madrid TV.

Kakvo je jedno vaše obično popodne u Madridu?

- Moji dani su mirni. Volim spavati i kada mogu imam siestu (popodnevno spavanje karakteristično za Španjolsku). Nakon toga, šećem sa suprugom ili Lukom (Modrićem) i njegovom obitelji. Moja supruga i ja još uvijek nemamo djece pa imamo više vremena. Madrid je jedan od najboljih gradova na svijetu. Ljudi me svakodnevno prepoznaju na ulici, no imaju poštovanja. Sretan sam ovdje. Ritam života me podsjeća na Hrvatsku, više nego na Italiju gdje je prisutan stres (igrao je u Interu iz Milana).

Jedan ste od onih koji obično jedu ovdje u restoranu rezidencije.

- Valdebebas je sjajan! Jeste li ga dobro vidjeli? Niti jedan klub na svijetu nema ovo, nevjerojatno je. Doručkujem ovdje, trening imamo u 11 sati, a kasnije ručam ovdje sa suigračima.

Foto: Robet Anić/PIXSELL

Vjernik ste. Imate li vremena za prakticiranje vjere?

- Nedjeljom, kada ne igramo utakmice, idem na misu u jednu crkvu blizu svoje kuće. Prije utakmica se uvijek molim. To mi je jako važno.

Gledate li puno nogomet?

- Prilično. Obožavam ga. Pregledavam svoje utakmice što mi pomaže da ispravljam stvari. Također gledam što rade poznati vezni igrači kako bih nastavio učiti.

Koji igrači su vam mjerilo na toj poziciji?

- Modrić i Iniesta. Najbolji su koje sam vidio. Gledao sam njihove video zapise i htio biti poput njih.

Kakav savjet vam je dao Modrić kada ste stigli u Real Madrid (u kolovozu 2015.)?

- O nogometu malo njih, jer je govorio da sam spreman igrati u ovom klubu. Govorio mi je više o životu. Primjerice: „Nemoj poludjeti. Trebaš biti miran i imati hladnu glavu“. Samo sam morao slijediti taj primjer. Zbog toga i dalje nastavljam igrati ovdje, u Real Madridu.

Što je Luka Modrić u Hrvatskoj?

- Nesumnjivo, najbolji nogometaš u našoj povijesti. On je nevjerojatan dečko, veliki prijatelj. Puno vremena provodimo zajedno od kada smo se susreli u reprezentaciji. Ponos je imati ga za prijatelja.

Foto: SUSANA VERA

Hrvatska bi općenito mogla biti za Real Madrid?

- Moja zona, Zagreb, bez sumnje. Ondje smo igrali Modrić i ja. No Barcelona zahvaljujući Ivanu Rakitiću također ima puno simpatizera.

Idući mjesec vas čeka Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

- Da, ali sada mislimo samo o finalu Lige prvaka.

Osim s Modrićem, s kime imati najbolji odnos?

- Marcelo je jako simpatičan. Vesela osoba. Volim biti s njim, ali imam dobar odnos sa svima. Sergija Ramosa jako poštujem. Zadovoljstvo je imati ga za kapetana. On je pravi lider na terenu i izvan njega, odlično poznaje klub.

Kako vas je Zidane potaknuo prošlo ljeto da ostanete u klubu, unatoč dobrim ponudama koje ste imali?

- Ako Zidane kaže da ostaneš, da ćeš igrati i da vjeruje u tebe, onda i ostaneš. To je ipak Zidane! Privilegij je kada tako nešto kaže netko poput njega, netko tko je među najboljima na svijetu, među najboljima ikada. Osim toga govorimo o Real Madridu. Kako bih mogao otići odavde? Čast mi je biti dio najvažnijeg kluba na svijetu. Potrebno je shvatiti gdje se nalazimo.

Obećao vam je minute, i dao vam ih je. Jeste li zadovoljni svojom ulogom?

- Mlad sam i moram još puno učiti. Kada nam je Zidane rekao da računa sa svima nama, mislio sam da će to biti teško izvedivo. Puno nas je. No uspio je u tome, svi dobivamo priliku. A igrači odgovaraju na terenu. Oni koji izađu daju sve od sebe na travnjaku. To mu je jako važno. Tako da... kod Zidane svi možemo biti u udarnoj postavi bez obzira o kakvoj se utakmici radilo. Zadovoljstvo je trenirati kod njega. Trofeji uostalom sve govore.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Što ste osjetili kada vam je rekao da ćete izaći u udarnoj postavi protiv Bayerna?

- Bio sam jako sretan, posebno jer smo prošli dalje.

Također ste bili u prvih jedanaest u derbiju protiv Barcelone u Madridu, u prosincu. Tog dana su stvari loše krenule.

- Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, no nismo uspjeli zabiti. Kasnije, u drugom dijelu, oni su poveli iz akcije koja je pomalo moja krivnja. Nisam pratio igrača... (pokrivao je Messija dok je Rakitić slobodno krenuo prema naprijed). No to su sekunde, odluke koje trebaš donijeti trenutno, izabereš loše... i gotovo. Puno sam naučio tog dana.

Što vas traži Zidane?

- Puno obrambenog posla, od mene i od drugih veznih igrača. S loptom da igram brzo, jednostavno, da idem naprijed pun samopouzdanja kada možemo ići prema gore. U tom aspektu možemo biti bolji, prvi ja.

Ponekad je na tribinama osjećaj da se zaustavljate, a da bi ste mogli nastaviti driblati protivnike do kaznenog prostora.

- Ha-ha... Točno je, ponekad ubrzam previše... Još uvijek trebam puno raditi, no u ovom klubu i s ovim trenerom bit ću bolji iz godine u godinu. Zidane mi puno pokazuje jer je igrao na mojoj poziciji, manje više.

Foto: PAUL HANNA

Koje je vaše prvo sjećanje na Ligu prvaka?

- Kada sam bio dječak, sjećam se Zidanovog voleja (2002. u finalu protiv Bayer Leverkusena). Bio sam zalijepljen za televizor. Sada sam, ovdje u Madridu, shvatio da je to jedno posebno natjecanje za ovaj klub. Noći Lige prvaka na Santiago Bernabéu su nevjerojatne.

Dani Carvajal, desni bek, rekao je uoči osmine finala protiv PSG-a kako je u svlačionici bio osjećaj da je momčad Real Madrida podcijenjena.

- Bilo se puno govorilo o snazi PSG-a i da nećemo proći...Na kraju se vidjelo što se događa kada je Real Madrid ozbiljan i čvrst. Pokazalo se da u velikim utakmicama ekipa pruža svoju najbolju verziju.

Vaši suigrači govore o stvaranju povijesti pobijedite li u subotu Liverpool. Više od 40 godina nitko nije tri puta zaredom postao prvak Europe.

- Ne, ne razmišljamo o tome. Znamo da smo napravili velike stvari i da ćemo opet biti spremni. Pobjeđivati i pobjeđivati, to je duh ove momčadi.