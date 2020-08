- Kad je stigao zimski dio sezone, postalo je jasno koliko je Kova\u010di\u0107 va\u017ean za na\u0161u mom\u010dad. Preciznim dodavanjima, \u010ditanjem igre i stra\u0161nim presingom diktirao je tempo utakmica, a brzi prijenos lopte prema napada\u010dima inicirao je brojne ubojite napade.

Statisti\u010dki, barem ono \u0161to svi primarno gledaju, a to su golovi i asistencije, Kova\u010di\u0107 nije bio pri vrhu u mom\u010dadi s dva gola i tri asistencije u 47 nastupa (samo dvojica imala vi\u0161e),\u00a0no njegova uloga u sredini terena\u00a0Lampardu\u00a0je postala te\u0161ko zamjenjiva.

- Za\u010depio je usta svim kriti\u010darima nakon prve sezone u Engleskoj i samo su Willian i Mount kreirali vi\u0161e \u0161ansi od Kova\u010di\u0107a. Briljirao je protiv Tottenhama i Liverpoola i njegove sjajne igre pomogle su nam da zavr\u0161imo sezonu u \u010detiri najbolje mom\u010dadi na tablici - zavr\u0161avaju pohvale za Kova\u010di\u0107a.

Koliko to, zapravo, nije uop\u0107e mala stvar, pokazuje i lista igra\u010da koji su osvajali ovu nagradu poput\u00a0Ruuda Gullita, Gianfranca Zole, Johna Terryja, Franka Lamparda, Petra \u010cecha, Didiera Drogbe ili Edena Hazarda \u010diji je Kova postao nasljednik. Zadnjih godina navija\u010di su birali i Kantea, Matu, Williana...

Jedino \u0161to ne\u0107e poput nabrojanih svoju nagradu preuzeti na tradicionalnoj ve\u010deri, no te\u0161ko da \u0107e mu to smetati. Chelsea je Realu platio 45 milijuna eura pro\u0161log ljeta i apsolutno pogodio. A Real... Zidane bi vrlo vjerojatno sada htio nekoga poput Kove...

Kovačić Chelseajev igrač sezone!

Koliko to, zapravo, nije uopće mala stvar, pokazuje i lista igrača koji su osvajali ovu nagradu poput Ruuda Gullita, Gianfranca Zole, Johna Terryja, Franka Lamparda, Petra Čecha, Didiera Drogbe ili Edena Hazarda čiji je Kova postao nasljednik

<p>Za <strong>Chelseajeve</strong> navijače nije bilo dileme. <strong>Mateo Kovačić</strong> najbolji je igrač kluba u sezoni 2019./2020.!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kovačić tehnicira s loptom</strong></p><p>Lijepo i, svakako, poticajno priznanje za hrvatskog reprezentativca koji je u zadnjih 12 mjeseci odigrao nekoliko impresivnih utakmica, ali i konstantno igrao na visokoj razini, što je prepoznao i navijački puk londonskog kluba.</p><p>- Sezonu je započeo u dobroj formi, a čak i kad ga je Lampard ostavljao na klupi i kad bi ulazio u igru, davao bi veliki impuls momčadi - započinje službeno objašnjenje ovog izbora.</p><p>- Kad je stigao zimski dio sezone, postalo je jasno koliko je Kovačić važan za našu momčad. Preciznim dodavanjima, čitanjem igre i strašnim presingom diktirao je tempo utakmica, a brzi prijenos lopte prema napadačima inicirao je brojne ubojite napade.</p><p>Statistički, barem ono što svi primarno gledaju, a to su golovi i asistencije, Kovačić nije bio pri vrhu u momčadi s dva gola i tri asistencije u 47 nastupa (samo dvojica imala više), no njegova uloga u sredini terena <strong>Lampardu </strong>je postala teško zamjenjiva.</p><p>- Začepio je usta svim kritičarima nakon prve sezone u Engleskoj i samo su Willian i Mount kreirali više šansi od Kovačića. Briljirao je protiv Tottenhama i Liverpoola i njegove sjajne igre pomogle su nam da završimo sezonu u četiri najbolje momčadi na tablici - završavaju pohvale za Kovačića.</p><p>Koliko to, zapravo, nije uopće mala stvar, pokazuje i lista igrača koji su osvajali ovu nagradu poput <strong>Ruuda Gullita, Gianfranca Zole, Johna Terryja, Franka Lamparda, Petra Čecha, Didiera Drogbe ili Edena Hazarda</strong> čiji je Kova postao nasljednik. Zadnjih godina navijači su birali i <strong>Kantea, Matu, Williana...</strong></p><p>Jedino što neće poput nabrojanih svoju nagradu preuzeti na tradicionalnoj večeri, no teško da će mu to smetati. Chelsea je Realu platio 45 milijuna eura prošlog ljeta i apsolutno pogodio. A Real... <strong>Zidane </strong>bi vrlo vjerojatno sada htio nekoga poput Kove...</p>