Kovačić i Gvardiol nisu prvi par Hrvata koji je zabio u Premier ligi. Znate li tko je to bio ranije?

Manchester City je u 33. kolu Premier lige uvjerljivo slavio protiv Lutona 5-1, a u visokoj pobjedi po jedan gol ugradili su Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. To su, zapravo, bile dvije golčine. Kova je pri rezultatu 1-0 za City zabio maestralan volej ispod prečke da bi Gvardiol postavio konačan rezultat skinuvši paučinu s rašlji.

Dva pogotka jedan ljepši od drugoga obilježila su susret na Etihadu, a nas posebno veseli što su oba hrvatska reprezentativca briljirala.

Foto: Sofascore za 24sata

I začudo, premda bi velika većina navijača pomislila da se nije nikada dogodilo da dva Hrvata zabiju za isti klub u utakmici Premier lige, to se već jednom dogodilo. Kovačić i Gvardiol nisu prvi hrvatski par koji je to uspio, a sada već vjerojatno pogađate tko je to mogao biti.

Odgovor leži u Tottenhamu

Dakako, riječ je o Tottenhamu i 2009. godini. Točnije, CROttenhamu u kojem su tada igrali Luka Modrić, Niko Kranjčar i Vedran Ćorluka (Stipe Pletikosa je stigao kasnije). Premda bi većina na prvu ruku u vatru dala da je jedan od strijelaca bio Modrić, po gol na istoj utakmici zabili su Kranjčar i Ćorluka.

Bilo je to na susretu Boltona i Tottenhama. Domaćin je dva puta vodio, a gosti se dvaput vraćali. Kranjčar je do zgoditka stigao sjajnim volejem u 34. minuti, da bi, potom, iz kornera u 73. minuti asistirao Ćorluki koji je glavom zatresao suparničku mrežu.