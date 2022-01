Navijači plavaca pjevaju: Kovačić, our Croatian man, he left Madrid and he left Milan. He signed for Frank and said "f*ck Zidane", he signed for Chelsea on a transfer ban

Mateo Kovačić (27) preporodio se ove sezone u Chelseaju, Thomas Tuchel često ga koristi. Odigrao je 19 utakmica, ima dva gola i pet asistencija. Posebno je dojmljiva bila njegova bomba Liverpoolu u remiju 2-2 prošlu nedjelju u Londonu. Snimku Kovačićeva gola Liverpoolu možete pogledati OVDJE. BBC je fenomenalan volej s 20-ak metara, i to dok se kretao unatrag, uvrstio među kandidate za najbolji gol sezone. - Mislim da nisam zabio ljepši gol, stvarno mi je dobro sjela lopta - priznao je Kova u razgovoru za Sportklub. A kad te krene forma, onda i inače ne previše glasnim engleskim navijačima proradi mašta pa ti napišu pjesmu. Dobio ju je i Kova i dosta je domišljata. "Kovačić, naš hrvatski čovjek. Napustio je Madrid, napustio je Milan, potpisao za Franka i rekao "j... se, Zidane". Potpisao je za Chelsea pod zabranom transfera, du-du-du-du", pjevali su Englezi. POGLEDAJTE VIDEO: Pjesma za Kovačića Mateo je u srijedu igrao od 73. minute u pobjedi nad Tottenhamom 2-0 u prvom polufinalu liga kupa, uzvrat je iduću srijedu. Njegova je momčad druga u Premiershipu s deset bodova zaostatka za vodećim Manchester Cityjem, a u osmini finala Lige prvaka čeka je Lille. Nasljednik Luke Modrića, kako ga je prozvao izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić, u uspjehe Chelseaja ugradio je veliki dio. Godina je Svjetskog prvenstva i želimo ga i dalje vidjeti na ovoj razini.