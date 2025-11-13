Kovačić počeo rehabilitaciju uz posebnu čizmu. Evo kad bi opet mogao na teren i što je s SP-om

Hrvatski nogometni reprezentativac i veznjak Manchester Cityja Mateo Kovačić (31) napokon može odahnuti. Nakon višemjesečne borbe s bolnom ozljedom pete koja mu je obilježila sezonu, prošlog je petka u Londonu podvrgnut operativnom zahvatu kojim su mu uklonjeni kalcifikati, pišu Sportske novosti. Prve informacije su ohrabrujuće: Kovačić se osjeća odlično i, što je najvažnije, napokon ne osjeća bolove.

Kraj agonije zvane kalcifikacija

Tekuća sezona pretvorila se u pravu noćnu moru za jednog od najvažnijih igrača "vatrenih". Nakon što je početkom lipnja već operirao tzv. Haglundovu petu, izraslinu koja mu je ograničavala pokrete na mjestu spoja Ahilove tetive i kosti, činilo se da je najgore iza njega. Međutim, tek što se vratio na teren i odigrao 69 minuta protiv Gibraltara, četiri protiv Evertona i 33 kod Villarreala, uslijedile su nove komplikacije. U predjelu petne kosti stvorili su se bolni kalcifikati koji su se aktivirali pri svakom jačem naporu.

Nakon što konzervativne metode liječenja, uključujući i terapiju "udarnim valovima", nisu dale rezultate, medicinska služba Manchester Cityja u dogovoru s londonskim specijalistom odlučila je da je novi kirurški zahvat najbolje rješenje. Operaciju je obavio isti liječnik koji je vodio i prvi zahvat, a cilj je bio kirurški odstraniti tvorevine koje su uzrokovale bol i upalu.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Specijalna čizma i život bez boli

Već dan poslije operacije vratio se u Manchester i započeo s laganim programom oporavka. Prvih mjesec dana morat će nositi specijalnu imobilizacijsku "čizmu" kako bi zaštitio operirano područje, no najvažnija vijest jest da je bol u potpunosti nestala. Njegova dnevna rutina sada uključuje odmor, povremeno previjanje noge te stavljanje leda na operirano područje svaka dva sata kako bi se smanjila oteklina. Idući četvrtak očekuje ga i kontrolni pregled u Londonu te skidanje šavova, javljaju Sportske novosti.

Proces rehabilitacije za ovakvu vrstu zahvata u pravilu traje oko četiri mjeseca. Ako sve bude teklo prema planu i bez nepredviđenih komplikacija, Mateo Kovačić bi se treninzima s momčadi Pepa Guardiole trebao priključiti početkom ožujka. Posljednji mjesec oporavka uključivat će postupno pojačavanje napora kako bi se vratio u punu natjecateljsku formu.

Očekivani povratak u ožujku

Ovakav vremenski okvir znači da bi Kovačić mogao biti spreman i za reprezentativne obveze. Krajem ožujka [Hrvatski nogometni savez planira okupljanje za prijateljske utakmice u SAD-u, što se poklapa s očekivanim završetkom njegovog oporavka. Iako neće preskakati faze rehabilitacije, nada je velika da će se vratiti jači no ikad, spreman za ključni dio sezone i izazove koji čekaju "vatrene".

- Njegov gubitak ne bi bio dobar za nas. Jedan je od ključnih igrača, napravio je novu operaciju i ozljeda se ponovila. Naša predviđanja su da će on biti dobar za kraj sezone, to je negdje treći-četvrti mjesec i ja bih volio kad bi on bio s nama na turneji u ožujku. Bio bi to veliki gubitak, nadam se da će biti u redu, želim mu puno sreće u oporavku - rekao je Zlatko Dalić za Novu TV.