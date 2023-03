Kovačić zaboravio da je glumio u filmu: Modrić mi je dao puno savjeta, ali ovaj najviše pamtim

Mateo Kovačić (28) gostovao je u GOAL-ovom serijalu "Box To Box" u kojem je govorio o Real Madridu, Luki Modriću, Chelseaju, ali i o onome što mnogi ne znaju, a što je i sam Kova zaboravio, da je glumio u filmu!

- Nisam ga pogledao - kazao je Kova nakon što je iz kutije izvadio omot filma "The Match", hrvatsko-američke sportske povijesne drame koju su režirali Dominik i Jakov Sedlar.

- Zar ne glumiš u njemu? - upitao ga je voditelj.

- Aha, da, da, da. Zaboravio sam. Da, ali nisam glavni lik, već se pojavim samo na nekoliko sekundi.

Inače, radi se o filmu inspiriranom istinitim događajima iz proljeća 1944., kada su nacisti za rođendan Adolfa Hitlera organizirali nogometnu utakmicu između elitne nacističke momčadi i nogometaša iz logora.

O njegovom odnosu s Lukom znamo većinu. Na kraju krajeva, oni su kumovi.

- Moj odnos sa svim suigračima je sjajan, pogotovo s Lukom Modrićem. On je bio moj idol u djetinjstvu, pa smo se povezali kad sam došao u Real Madrid i sad smo veliki prijatelji - kazao je Mateo pa dodao:

- Čudesno je imati tako velikog igrača i osobu kao prijatelja. Puno mi pomaže u reprezentaciji. Ima veliki utjecaj jer je, po mom mišljenju, najveći hrvatski nogometaš svih vremena. Njegovi su uspjesi nevjerojatni. Pratimo ga, on je hrvatski heroj i sretni smo što nam je kapetan.

Najbolji savjet?

- Dao mi ih je puno, ali ako moram izabrati jedan to je da kad igraš dobro, ne smiješ biti previše arogantan, a kad ne igraš najbolje, nemoj biti pregrub prema sebi. Imaj samopouzdanja i drži glavu uvijek visoko i budi na terenu najbolji što možeš.

Mateo će u svibnju navršiti 29 godina, ali iskustva i titula ima na pretek. Međutim, jasno je dao do znanja koje mu više znače.

- Kad sam došao u Madrid, oni su se borili za trofeje u najvećim natjecanjima, a Liga prvaka je najveće. Biti u momčadi koja je triput stigla do finala i sva tri puta pobijedila je stvarno čudesno. Imao sam samo 21 godinu i tamo je bilo puno velikih igrača. U početku sam bio malo nervozan, ali kad pogledam unatrag, bilo je veliko zadovoljstvo biti okružen s tako velikim igračima koji su me puno toga naučili. Luka je jedan od vođa tamo, a imali ste tada i Cristiana Ronalda, koji je bio vođa izvan i na terenu, te Karima Benzemu koji je u to vrijeme bio jako podcijenjen, a sada pokazuje da je, za mene, jedna od najboljih 'devetki' u nogometu. Treninzi? Bilo je teško. Uvijek je natjecanje tamo, u svakoj trening-utakmici, u svakom posjedu, tako da je bilo važno pobijeđivati u svemu. Kada ne bi pobijedio, bilo je teško jer su i ostali bili gnjevni. Zato sam naučio puno u Madridu... - kazao je Kova pa nastavio:

- Osvajanje Europske lige s Chelseajem značila mi je puno jer sam s Realom osvojio tri Lige prvaka, ali nisam igrao u finalima, što nije bilo lako za mene, pa je trofej s Chelseajem bio sjajan osjećaj jer sam bio veliki dio toga. A onda i osvajanje Lige prvaka s Chelseajem... Također sjajan osjećaj jer smo imali puno poteškoća tijekom sezone, a time smo ju preokrenuli...

U Rusiji smo zapeli na zadnjoj stepenici, u Katru smo osvojili broncu... Očekivanja su sada ogromna.

- Nije lako izgubiti finale jer si tamo stigao kako bi pobijedio. U Katru je bilo drugačije jer smo se razočarali ranije. Izgubili smo u polufinalu, ali smo pobijedili u utakmici za treće mjesto i otišli kući nasmijani. Fali nam samo zlatna medalja, pa se nadam da ćemo i nju osvojiti u budućnosti.

Prisjetio se Mateo i nedavnog briljatnog gola Liverpoola te ga ocijenio najljepšim u karijeri.

- Gol protiv Liverpoola bio je čudesan, jednostavno čisti instinkt. Vidio sam da lopta dolazi zrakom i nisam bio siguran da li bi je trebao iskontrolirati ili odmah pucati. Inače ju iskontroliram, ali ovog puta, Bogu hvala, odlučio sam pucati i ušla je. Mislim da je to moj naljepši gol u karijeri.

