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Kovačićev i Gvardiolov suigrač ostaje u Cityju do 2031. godine

Piše HINA,
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Kovačićev i Gvardiolov suigrač ostaje u Cityju do 2031. godine
Foto: instagram
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U Manchester City Doku je došao 2023. iz francuskog Rennesa, a dosad je za klub s Etihada odigrao 131 utakmicu uz 22 pogotka

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Belgijski nogometni reprezentativac Jeremy Doku produljio je do lipnja 2031. godine ugovor s Manchester Cityjem, potvrdio je u četvrtak aktualni engleski doprvak.

Dosadašnji ugovor 24-godišnjaku je vrijedio do lipnja 2028. godine. U Manchester City Doku je došao 2023. iz francuskog Rennesa, a dosad je za klub s Etihada odigrao 131 utakmicu uz 22 pogotka. Prošle sezone Doku je uz Haalanda bio najbolji igrač kluba iz Manchestera. Ovog ljeta se dogodila velika promjena u momčadi za koju igraju hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Nakon niza uspješnih godina otišao je španjolski trener Josep Guardiola, a zamijenit će ga Enzo Maresca.

Manchester City Training - Joie Stadium - Thursday August 13th
Foto: Cody Froggatt/PRESS ASSOCIATION

- Uzbuđen sam zbog novog početka i uvjeren sam da će nam novi trener itekako odgovarati sa svojom nogometnom vizijom - poručio je Doku nakon produljenja ugovora. Prvi test za novog trenera i Manchester City bit će nedjeljna utakmica Community Shielda protiv prvaka Arsenala.
 

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