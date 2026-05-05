Kovačićeva majstorija podijelila Otok: Kiks koji može odnijeti titulu pa briljantna asistencija

U jednoj od najluđih utakmica sezone engleske Premier lige, Manchester City je prosuo ključne bodove u borbi za naslov prvaka. Na gostovanju kod Evertona odigrao je nevjerojatnih 3-3, a u središtu pozornosti nakon utakmice našao se i hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić, čija je predstava izazvala podijeljene reakcije engleskih medija. Ušao je s klupe, namjestio ključan gol, ali istovremeno bio na meti kritika zbog pogreške kod jednog od primljenih pogodaka.

Potpuni kolaps u 13 minuta

Momčad Pepa Guardiole odigrala je dominantno prvo poluvrijeme i činilo se kako sigurno plovi prema nova tri boda. Kontrolirala je posjed, stvarala prilike, a bolju igru okrunio je sjajni Jérémy Doku fantastičnim golom u 43. minuti za vodstvo 1-0 na poluvremenu.

No u drugom dijelu uslijedio je šok. City kao da je ostao u svlačionici, a Everton je iskoristio njihovu opuštenost i u samo 13 minuta potpuno preokrenuo utakmicu. Seriju je započeo Thierno Barry u 68. minuti nakon katastrofalne pogreške braniča Marca Guehija. Samo pet minuta kasnije, Jake O'Brien je nakon kornera glavom zabio za 2-1, a Barry je u 81. minuti povisio na, činilo se, nedostižnih 3-1. Stadion Hill Dickinson je proključao, a Cityjevi snovi o obrani naslova počeli su se raspadati.

Od genijalne asistencije do kritika

Upravo u tim trenucima, pri rezultatu 2-1 za Everton, Guardiola je u 75. minuti na teren poslao Matea Kovačića. Njegov ulazak donio je trenutni bljesak nade. Samo dvije minute nakon trećeg gola domaćina, Kovačić je pokazao zašto su ga doveli u City. Primio je loptu na centru, a zatim fantastičnom okomitom loptom "rasparao" obranu Evertona i savršeno uposlio Erlinga Haalanda, koji je majstorski prebacio golmana za 3-2. Bio je to potez genijalnosti koji je vratio "građane" u život.

Ipak, engleski mediji nisu bili jednoglasni oko njegove izvedbe. Dok su svi hvalili njegovu "veličanstvenu" i "nevjerojatnu" asistenciju, mnogi su mu zamjerili situaciju kod trećeg gola Evertona. Strijelcu Barryju prethodila je akcija u kojoj je Merlin Rohl prelagano prošao pored Kovačića. Portal Manchester Evening News ocijenio ga je s niskom peticom uz komentar: "Loše branjenje kod trećeg gola Evertona, dobro napadanje kod drugog gola Cityja". Slično je rezonirao i CityXtra, koji mu je također dao ocjenu pet, ističući da je šteta kod gola već bila učinjena prije nego što je namjestio pogodak Haalandu. Drugi su portali, pak, bili blagonakloniji i dali mu ocjene 7 i 7,5, fokusirajući se na ključan doprinos u napadu.

Arsenal sada drži sve u svojim rukama

Spas u zadnji čas Cityju je donio junak utakmice Jérémy Doku, koji je drugim golom, još jednom majstorijom s ruba šesnaesterca, u 97. minuti postavio konačnih 3-3. Iako su izbjegli poraz, ovaj remi za City ima okus poraza.

Ovim kiksom utrka za naslov prvaka sada je u potpunosti u rukama Arsenala. "Topnici" imaju pet bodova prednosti, a City utakmicu manje. To znači da Arsenal više ne ovisi o rezultatima svojih konkurenata i s tri pobjede u posljednja tri kola osigurat će prvu titulu prvaka 20 godina. Svjestan je toga bio i Pep Guardiola nakon utakmice.

​- Više nije u našim rukama. Prije je bilo, sada nije - kratko je poručio.