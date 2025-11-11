Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Nakon kriznog sastanka na Maksimiru stvari su se smirile. Čelni čovjek kluba, Zvonimir Boban, malo dulje od dva sata bio je zatvoren u četiri zida s trenerom Marijem Kovačevićem te pomoćnim trenerima Sandrom Bloudekom i Ivicom Landekom, a kao što smo u zadnjih nekoliko sezona znali čuti, uprava je stala iza trenera i stožera. Naravno, nisu ta dva i kusur sata sjedili i gledali se. Bilo je na dnevnom redu mnogo tema, od igrača, preko nekih odluka, do toga kako se tko morao nositi s određenom situacijom i slično, ali svjesni su svi da vjetrovi na Maksimiru moraju zapuhati u drugom smjeru, odnosno da svi zapušu u jedno jedro. No to neće biti jednostavno.

