Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen

Igrači su si u Puli međusobno rekli puno stvari, a uskoro će to napraviti i sa stožerom jer su svi na kraju - Dinamo. Kovačević sad mora napraviti po svome, onda će mirne duše svima reći 'govorio sam vam' ili otići

Nakon kriznog sastanka na Maksimiru stvari su se smirile. Čelni čovjek kluba, Zvonimir Boban, malo dulje od dva sata bio je zatvoren u četiri zida s trenerom Marijem Kovačevićem te pomoćnim trenerima Sandrom Bloudekom i Ivicom Landekom, a kao što smo u zadnjih nekoliko sezona znali čuti, uprava je stala iza trenera i stožera. Naravno, nisu ta dva i kusur sata sjedili i gledali se. Bilo je na dnevnom redu mnogo tema, od igrača, preko nekih odluka, do toga kako se tko morao nositi s određenom situacijom i slično, ali svjesni su svi da vjetrovi na Maksimiru moraju zapuhati u drugom smjeru, odnosno da svi zapušu u jedno jedro. No to neće biti jednostavno.

