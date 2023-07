Kraj bajke u Umagu: Prižmić u dva seta izgubio od Australca

Dino Prižmić ispao je u četvrtfinalu ATP turnira u Umagu! Splićanin, koji će tek za osam dana proslaviti punoljetnost, izgubio je 2-0 (7-6(2), 7-5) od Australca Alexeija Popyrina, 90. tenisača svijeta.

Jedini hrvatski predstavnik među osam najboljih u Stela Marisu otvorio je meč u grču izgubivši prvi servis gem. Ipak, vratio se baš kad je najviše trebalo, na Australčevom servisu za set (5-4). Prižmić je odigrao odličan gem dopustivši protivniku tek jedan poen na servisu, a potom suvereno došao do prednosti 6-5. Set je na koncu otišao u tiebreak u kojem je Prižmić triput ispustio servis i izgubio ga sa 7-2.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Nošen hukom publike u Umagu, Prižmić je odmah pritisnuo na otvaranju drugog seta, no Australac je spasio dvije break lopte, a kasnije došao i do breaka za 3-1, no Splićanin je odgovorio ekspresnim breakom i povratkom u meč, ali više od toga nije mogao. Spašavao je prvo meč-loptu kod 5-4, potom čak njih pet kod rezultata 6-5, ali šestu u istom gemu nije uspio.

Kraj je to bajke za mladog Splićanina kojemu će zasigurno ovogodišnji nastup u Umagu ostati u dobrom sjećanju budući da je tu ostvario prvu ATP pobjedu u karijeri (Ajduković, 1. kolo).

Popyrin će u subotu u polufinalu igrati protiv Talijana Mattea Arnaldija koji je u četvrtfinalu svladao prvog nositelja Čeha Jirija Lehečku sa 3-6, 6-2, 6-4.