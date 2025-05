Kraj ere: Evo gdje i kad gledati Modrićev oproštaj u Madridu

Subotnje popodne na Santiago Bernabeu bit će ispisano zlatnim slovima u povijest Real Madrida, ali i svjetskog nogometa. Utakmica protiv Real Sociedada neće biti samo još jedan prvenstveni dvoboj; bit će to emotivni oproštaj dvojice velikana, kapetana Luke Modrića i trenera Carla Ancelottija. Hrvatski maestro posljednji će put istrčati na travnjak svog voljenog stadiona kao igrač "kraljevskog kluba", dok će talijanski strateg zaključiti drugi, iznimno uspješni mandat.

Oproštaj legende: Luka Modrić posljednji put na Bernabeuu

Nakon 13 godina ispunjenih nevjerojatnim uspjesima, Luka Modrić (39) najavio je da je došao trenutak za rastanak. Iako je želio ostati još jednu sezonu, klub se odlučio za generacijsku smjenu u veznom redu.

"Došao je trenutak. Trenutak za koji nikada nisam želio da dođe, ali to je nogomet, i u životu sve ima početak i kraj", poručio je Modrić emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Real Madrid priprema veličanstven oproštaj za igrača koji je postao sinonim za eleganciju i pobjednički mentalitet. Navijači će imati priliku posljednji put pozdraviti svog kapetana na Bernabeuu iako će njegova zadnja avantura u bijelom dresu biti na Svjetskom klupskom prvenstvu ovog ljeta.

"Odlazim punog srca. Pun ponosa, zahvalnosti i nezaboravnih uspomena. Iako nakon Svjetskog klupskog prvenstva više neću nositi ovaj dres na terenu, uvijek ću biti madridista", dodao je Modrić.

Foto: Ana Beltran

Carlo Ancelotti također odlazi

Ta će utakmica biti posljednja i za Carla Ancelottija na klupi Real Madrida. Talijanski stručnjak, koji je klubu donio brojne trofeje, uključujući i Ligu prvaka prošle sezone, također se oprašta.

- Emotivan sam tip, baš kao što su bili moj otac i djed. Nemam problema pustiti suzu, neću to skrivati. Bit će to poseban dan i dijelit ću ga s Modrićem, koji mi je bio divna podrška u ovom periodu. On je fantastičan igrač i legenda. Mislim da je prelijepo oprostiti se uz njega - rekao je 65-godišnji Talijan.

Ancelotti odlazi nakon četiri uspješne godine u svom drugom mandatu, a očekuje se da će ga naslijediti Xabi Alonso. Klub i navijači odat će počast treneru koji je ostavio neizbrisiv trag.

Foto: Isabel Infantes

Dalić i Sučić na velikoj sceni

Poseban hrvatski pečat ovom povijesnom danu dat će i prisustvo izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, koji će s tribina Santiago Bernabeua pratiti posljednji Modrićev nastup na ovom stadionu. Dodatnu zanimljivost donosi i činjenica da će se na suprotnoj strani terena, u dresu Real Sociedada, vjerojatno naći još jedan hrvatski reprezentativac, mladi veznjak Luka Sučić. Bit će to simboličan susret iskustva i mladosti, svojevrsna primopredaja na velikoj pozornici.

Nevjerojatna trofejna karijera Luke Modrića

Luka Modrić napušta Real Madrid kao najtrofejniji igrač u povijesti kluba, s nevjerojatnih 28 osvojenih trofeja tijekom 13 sezona. Njegova vitrina uključuje šest Liga prvaka, četiri naslova La Lige, dva Kupa Kralja, pet španjolskih Superkupova, pet europskih Superkupova, pet Svjetskih klupskih prvenstava i jedan Interkontinentalni kup. U 590 nastupa za "los blancose" zabio je 43 gola i 95 puta asistirao. Vrhunac individualnog priznanja stigao je 2018. godine kada je osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Messija i Ronalda.

Bio je vođa na terenu i izvan njega, s Casemirom i Tonijem Kroosom činio jedan od najboljih veznih redova u povijesti nogometa, dominirajući Europom godinama. Predsjednik kluba Florentino Perez izjavio je:

- Modrić će zauvijek ostati u srcima svih madridista kao jedinstven i primjeran nogometaš koji je uvijek utjelovljavao vrijednosti Real Madrida.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Čak je i Cristiano Ronaldo na poručio:

- Hvala ti na svemu, Luka! Čast mi je bila dijeliti toliko trenutaka s tobom u klubu.

Santiago Bernabeu će u subotu svjedočiti kraju jedne iznimne nogometne priče. Oproštaj Luke Modrića i Carla Ancelottija označava zatvaranje slavnog poglavlja u povijesti Real Madrida. Bit će to dan za pamćenje, dan kada će se nogometni svijet još jednom pokloniti jednom od najvećih. Utakmica počinje u 16.15, televizijski prijenos je na kanalu Arenasport 5, a tekstualno ćemo sve pratiti na portalu 24sata.