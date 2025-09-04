Kraj ere u Londonu: Daniel Levy više nije predsjednik Spursa

"Potres" u sjevernom Londonu. Nakon gotovo četvrt stoljeća na čelu kluba, Daniel Levy (63) odstupio je s mjesta izvršnog predsjednika Tottenham Hotspura, potvrdio je klub u službenom priopćenju. Odlazak najdugovječnijeg predsjednika u eri Premier lige označava završetak poglavlja koje je iz temelja transformiralo klub.

Levyjev odlazak, kako se navodi u službenom priopćenju, dio je dugoročnog planiranja sukcesije s ciljem osiguravanja sportske i financijske stabilnosti. Njegova era, koja je započela u veljači 2001. godine, ostat će upisana u povijest kao period u kojem je Tottenham od kluba sredine ljestvice prerastao u globalnu nogometnu silu.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Ime Daniela Levyja postalo je sinonim za moderni Tottenham. Njegov mandat ostat će prvenstveno upamćen po grandioznim infrastrukturnim projektima koji su promijenili vizuru ne samo kluba, već i cijelog sjevernog Londona. Pod njegovim vodstvom izgrađen je Tottenham Hotspur Stadium, jedan od najsuvremenijih i najskupljih sportskih objekata na svijetu, kao i vrhunski trening centar Hotspur Way.

Osim impresivnih građevina, Levy je klub pozicionirao kao stalnog sudionika europskih natjecanja. U posljednjih 20 sezona, Spursi su čak 18 puta igrali u Europi, što je postignuće koje svjedoči o nevjerojatnoj konzistentnosti. Komercijalni rast kluba bio je eksponencijalan, pretvorivši Tottenham u globalno prepoznatljiv brend s milijunima navijača diljem svijeta.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U oproštajnoj izjavi, Levy nije krio ponos zbog postignutog.

- Nevjerojatno sam ponosan na posao koji sam obavio zajedno s izvršnim timom i svim našim zaposlenicima. Izgradili smo ovaj klub u globalnog teškaša koji se natječe na najvišoj razini. Više od toga, izgradili smo zajednicu - poručio je Levy.

Zahvalio se i navijačima na podršci kroz godine.

- Nije to uvijek bilo lako putovanje, ali postignut je značajan napredak. Nastavit ću strastveno podržavati ovaj klub - zaključio je.

Levyjev odlazak dio je planirane tranzicije na vrhu kluba. Već su imenovana nova lica koja će voditi Tottenham u budućnost: Vinai Venkatesham preuzima funkciju glavnog izvršnog direktora, dok je Peter Charrington imenovan neizvršnim predsjednikom. Na klupu muške momčadi sjeda Thomas Frank, dok će žensku ekipu voditi Martin Ho.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Unatoč neospornom napretku izvan terena, Levyjeva era ostat će vječno obilježena nedostatkom velikih trofeja. Navijači su mu često zamjerali pregovaračku tvrdoću i štedljivost koja je, prema mnogima, koštala klub iskoraka u ključnim trenucima. Ironično, njegov mandat završava na izrazito kontradiktoran način.

Prošle sezone Tottenham je podbacio u prvenstvu, završivši na katastrofalnom 17. mjestu uz rekordna 22 poraza. Ipak, istovremeno je osvojena Europa liga, što je bio prvi pehar koji je stigao u vitrine kluba još od daleke 2008. godine i pobjede u Liga kupu.