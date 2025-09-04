Unatoč neospornom napretku izvan terena, Levyjeva era ostat će vječno obilježena nedostatkom velikih trofeja. Navijači su mu često zamjerali pregovaračku tvrdoću i štedljivost koja je, prema mnogima, koštala klub
Kraj ere u Londonu: Daniel Levy više nije predsjednik Spursa
"Potres" u sjevernom Londonu. Nakon gotovo četvrt stoljeća na čelu kluba, Daniel Levy (63) odstupio je s mjesta izvršnog predsjednika Tottenham Hotspura, potvrdio je klub u službenom priopćenju. Odlazak najdugovječnijeg predsjednika u eri Premier lige označava završetak poglavlja koje je iz temelja transformiralo klub.
Levyjev odlazak, kako se navodi u službenom priopćenju, dio je dugoročnog planiranja sukcesije s ciljem osiguravanja sportske i financijske stabilnosti. Njegova era, koja je započela u veljači 2001. godine, ostat će upisana u povijest kao period u kojem je Tottenham od kluba sredine ljestvice prerastao u globalnu nogometnu silu.
Ime Daniela Levyja postalo je sinonim za moderni Tottenham. Njegov mandat ostat će prvenstveno upamćen po grandioznim infrastrukturnim projektima koji su promijenili vizuru ne samo kluba, već i cijelog sjevernog Londona. Pod njegovim vodstvom izgrađen je Tottenham Hotspur Stadium, jedan od najsuvremenijih i najskupljih sportskih objekata na svijetu, kao i vrhunski trening centar Hotspur Way.
Osim impresivnih građevina, Levy je klub pozicionirao kao stalnog sudionika europskih natjecanja. U posljednjih 20 sezona, Spursi su čak 18 puta igrali u Europi, što je postignuće koje svjedoči o nevjerojatnoj konzistentnosti. Komercijalni rast kluba bio je eksponencijalan, pretvorivši Tottenham u globalno prepoznatljiv brend s milijunima navijača diljem svijeta.
U oproštajnoj izjavi, Levy nije krio ponos zbog postignutog.
- Nevjerojatno sam ponosan na posao koji sam obavio zajedno s izvršnim timom i svim našim zaposlenicima. Izgradili smo ovaj klub u globalnog teškaša koji se natječe na najvišoj razini. Više od toga, izgradili smo zajednicu - poručio je Levy.
Zahvalio se i navijačima na podršci kroz godine.
- Nije to uvijek bilo lako putovanje, ali postignut je značajan napredak. Nastavit ću strastveno podržavati ovaj klub - zaključio je.
Levyjev odlazak dio je planirane tranzicije na vrhu kluba. Već su imenovana nova lica koja će voditi Tottenham u budućnost: Vinai Venkatesham preuzima funkciju glavnog izvršnog direktora, dok je Peter Charrington imenovan neizvršnim predsjednikom. Na klupu muške momčadi sjeda Thomas Frank, dok će žensku ekipu voditi Martin Ho.
Unatoč neospornom napretku izvan terena, Levyjeva era ostat će vječno obilježena nedostatkom velikih trofeja. Navijači su mu često zamjerali pregovaračku tvrdoću i štedljivost koja je, prema mnogima, koštala klub iskoraka u ključnim trenucima. Ironično, njegov mandat završava na izrazito kontradiktoran način.
Prošle sezone Tottenham je podbacio u prvenstvu, završivši na katastrofalnom 17. mjestu uz rekordna 22 poraza. Ipak, istovremeno je osvojena Europa liga, što je bio prvi pehar koji je stigao u vitrine kluba još od daleke 2008. godine i pobjede u Liga kupu.
