Kraj farse: Cvitanović potpisao da mu je dug plaćen, HNS će Šibeniku vratiti bodove?

Financijski problemi Šibenika traju cijelu sezonu, ali posljednjih nekoliko tjedana pretvorilo se u pravu sapunicu. HNS nije dobio potvrdu da je klub isplatio dug trenerima Mariju Cvitanoviću i Damiru Čanadiju pa mu je u ponedjeljak oduzeo dva boda za utakmicu s Goricom i zaprijetio je da će tako biti do kraja sezone sve dok Šibenik ne sanira dug.

Pokretanje videa... 01:39 Sažetak Varaždin - Šibenik 1-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

No, iz kluba su tvrdili da su sve podmirili na vrijeme, a prstom su uperili u odvjetnika Marija Cvitanovića za kojeg kažu da nije htio potpisati da je dug isplaćen. Naime, probleme je stvorilo to što je novac isplaćen s njemačkog računa, a ne šibenskog koji je blokiran pa je navodno odvjetnik trenera Lokomotive odbio potpisati potvrdu sve dok ne dobije dokaz o uplati od strane 'narančastih'. I čini se da se to konačno raščistilo.

Šibenik i Osijek sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kako piše Šibenik.in, Cvitanovićev odvjetnik potvrdio je da je njegov klijent primio ostatak dugovanja pa su sada konačno odahnuli na Šubićevcu. No, još nisu dobili nazad bodove. O tome će odlučiti Komisija za žalbe koja se sastaje u četvrtak i sagledat će sve faktore u ovome slučaju, je li klub u zakonskom roku riješio sve obaveze.

Šibenčani su zaprijetili kako će, ako im HNS ne vrati bodove, do kraja sezone igrati s juniorima, što bi narušilo regularnost lige i direktno utjecalo na rasplet utrke za naslov prvaka jer igraju protiv Rijeke i Hajduka, ali srećom, to se vjerojatno neće dogoditi jer sve vodi ka tome da će klub uspjeti za zelenim stolom vratiti zaslužene bodove.

rijeka-dinamo | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Izbjegli smo tako i potencijalni sukob interesa. Mario Cvitanović je trener Lokomotive koja je u borbi sa Šibenikom za ostanak u ligi i najviše je profitirala nakon odluke HNS-a pa sada ima višak od šest bodova tri kola prije kraja. Cvitanović je diktirao sudbinu glavnog konkurenta, mnogi su strahovali da bi s namjerom mogao odbiti potpisati potvrdu na korist svog kluba, ali to se nije dogodilo. Šibenčani bi trebali nazad dobiti dva boda pa nas tako u posljednja tri kola čeka dramatična bitka za ostanak.

Šibenik je, čini se, jedan veliki problem riješio i nakratko ugasio požar, ali dok su se njime čelnici bavili, bukte stari problemi. Radna zajednica i zaposlenici škole nogometa štrajkaju već treći dan. Plaće nisu dobili, situacija je grozna pa su odlučili štrajkati dok god ne dobiju zasluženi novac. A kada će to biti, pitanje je veliko. Očito će i oni morati na arbitražu kao bivši treneri...