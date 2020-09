Kraj i za Marina u New Yorku: Još nije našao recept za Thiema

Osvajač US Opena iz 2014. godine oprostio se u trećem kolu ovogodišnjeg "korona" izdanja. Austrijanac Dominic Thiem pobijedio ga je u četiri seta, 6-2, 6-2, 3-6, 6-3

<p>Hrvatski tenisač <strong>Marin Čilić</strong> nije se uspio plasirati u osminu finala US Opena nakon što je u susretu 3. kola izgubio pod Austrijanca <strong>Dominica Thiema</strong> sa 2-6, 2-6, 6-3, 3-6.</p><p>Meč je igran na Arthur Ashe stadionu na kojem je Čilić 2014. u finalu pobijedio Japanca Keia Nishikorija i osvojio svoj jedini Grand Slam naslov.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kad tenisači zaigraju nogomet</strong></p><p>Nažalost, ovoga puta pobjeda je otišla na suparničku stranu. Bio je to njihov treći međusobni susret i treća pobjeda 26-godišnjeg Austrijanca nakon što je bio bolji u Brisbaneu 2016. i prošle godine u Montrealu. </p><p>Baš kao i u prvom kolu protiv Amerikanca <strong>Denisa Kudle</strong>, Čilić je i protiv drugog nositelja izgubio prva dva seta. Protiv Kudle se uspio vratiti, no ne i protiv Thiema.</p><p>Loše je krenulo za Marina. Već u prvom gemu je izgubio servis. Uspio je spasiti dvije lopte za obrat, ali ne i treću. Pri rezultatu 4-2 još jednom je izgubio servis i set je otišao u nepovrat. Treći tenisač svijeta je nakon svega pola sata igre poveo sa 1-0.</p><p>U drugom setu je krenulo još gore. Austrijanac je s dva breaka u nizu poveo 4-0 i potom mirno priveo set kraju. Nakon 65 minuta igre Thiem je imao 2-0 u setovima i činilo se kako će sve biti brzo gotovo. Austrijanac je u tim trenucima igrao fantastično, a pomogao mu je i Marin sa 17 neprisiljenih pogrešaka i lošim servisom.</p><p>Čilić je u trećem setu napokon pokazao tragove buđenja i podigao igru na viši nivo. Proradio je servis, a smanjio je i broj pogreška.</p><p>Bolja igra donijela mu je ploda i pri rezultatu 3-2 stigao je do prvog breaka u meču. Austrijanac je kod 5-3 imao dvije break lopte za povratak u set, ali ih nije uspio iskoristiti i Čilić je nakon 44 minute igre dobio treći set sa 6-3.</p><p>U četvrtom setu Marin je prvi stigao do prilike. Pri rezultatu 2-2 imao je tri break lopte, ali nažalost, niti jednu nije iskoristio. Već u idućem gemu stigla je kazna, Thiem je svoju priliku iskoristio i poveo je 4-2.</p><p>Marin je kod 5-3 imao velikih 40-15 i dvije vezane break lopte za povratak u susret, no Austrijanac je odigrao dva sjajna poena za izjednačenje, a potom još dva za konačnu pobjedu nakon dva sata i 30 minuta igre.</p><p>Idući Thiemov protivnik bit će Kanađanin Felix Auger-Aliassime.</p><p>(jt)</p>