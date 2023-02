Kraj jedne veličanstvene priče: Tom Brady otišao u mirovinu!

Prije godinu dana odlučio je spustiti zastor na jednu veličanstvenu karijeru. Nakon što nije uspio obraniti naslov sa svojim Tampa Bay Buccaneersima, legendarni Tom Brady (44) otišao je u mirovinu. Stigao je tada kraj jednoj velikoj eri, mnogi su mu se zahvalili na svemu što je napravio, a on je odjahao u suton. Ipak, kopkalo ga je nešto. Htio je dodati završni čin ovoj čudesnoj predstavi pa se vratio iz mirovine.

No, ova sezona pokazala je kako su godine ostavile traga. Bilo je to daleko od njegovih najboljih dana, a mnogima je bilo mučno gledati ga kako se muči. Nestala je ta lakoća i elegancija koja ga je krasila. Njegova Tampa nije se uspjela plasirati u play-off, Brady je uzeo nekoliko dana za razmisliti o svemu pa prelomio: Odlučio je drugi put otići u mirovinu, ali ovaj put zauvijek. Svoj posljednji ples otplesao je u porazu od Dallas Cowboysa kada je nastradao njegov suigrač Russell Gage.

- Ići ću odmah u glavu. Umirovio sam se. Zauvijek. Znam da je prošle godine sve bilo čudno. Ovaj put kad sam se probudio, odlučio sam da je tako najbolje. Prošle godine sam se oprostio emotivnim pismom pa se ne želim ponavljati. Želim zahvaliti svima na velikoj podršci. Mojim suigračima, prijateljima, suparnicima. Hvala vam što ste mi omogućili da živim svoje snove - rekao je Brady.

Ikona ovog sporta više od 20 godina vladala je NFL scenom, a do Super Bowl naslova stizao je 2002., 2003., 2005., 2015., 2017., 2018. i 2020. godine. Šest naslova nema nitko, dok mu je s pet naslova od svih igrača u povijesti najbliži Charles Haley. Bez ikakve dvojbe, najveći ikada koji je igrao američki nogomet.

Tom Brady u NFL je stigao 2000. godine, kao pick šeste runde (ukupno 199.) te su ga godine draftirali New England Patriotsi. Vjerojatno nitko u Bostonu, pa niti cijelom Massachusettsu, tada nije mogao ni sanjati kakva zvijezda stiže među Patriotse, u njega je tih dana vjerovao tek - Bill Belichick.

Foto: Mark J. Rebilas

Ovaj je dvojac sljedećih 20 godina pisao povijest, Patriotse zajedničkim snagama odveo do šest osvojenih naslova. No, onda je prije godine "nešto puklo" i Brady je na iznenađenje sportske javnosti preselio u Tampu. Samo s jednim ciljem, osvojiti još jedan naslov, dokazati svima (prije svega samome sebi, ali i Billu Belichicku) da do naslova može i na nekoj drugoj adresi. A onda je to i dokazao.

Igrao je u čak 10 Super Bowla, pet puta bio MVP, nebrojeno puta dizao ljestvicu kada se činilo da je nemoguće dodatno podići razinu izvedbi... I nema nikakve sumnje. Tom Brady je GOAT NFL-a i Amerikanci ga opravdano uspoređuju s Michaelom Jordanom. Najveći ikada.

