Prema pisanju Sportskih novosti, Dinamo \u0107e za Moru dobiti 8,5 milijuna eura uz 20% od idu\u0107eg transfera, a spominju se i neki bonusi. Pro\u0161ao je lije\u010dni\u010dke preglede u Italiji te bi se ubrzo trebao priklju\u010diti svom novom klubu u Moskvi.\u00a0

- Osje\u0107am se \u010dudno. Osje\u0107aji su pomije\u0161ani. S jedne strane sam presretan jer odlazim u velik klub i jedva \u010dekam nove izazove. S druge strane, odlazim iz kluba u kojem sam proveo 11 godina. Iz grada u kojem sam \u017eivio pola \u017eivota i sigurno mi nije lako bilo pro\u0107i kroz ulaz Maksimira i zatvoriti vrata Zagreba. No, to je \u017eivot profesionalaca. Bio sam na odmoru kada je stigao upit iz Moskve. Uzeo sam si nekoliko dana da razmislim i onda shvatio kako je to dobar izbor za mene. Privukla me njihova velika \u017eelja da me dovedu, dobra i razvojna liga te klub koji ne krije svoju ambiciju i ima velike ciljeve.- rekao je Nikola.

POGLEDAJTE VIDEO: Moro s pjesmom kroz Dinamovu svla\u010dionicu

U Zagreb je stigao iz Solina kao dijete te se za klupsku stranicu prisjetio prvih dana me\u0111u 'modrima'.

- Bilo nas je dvadesetak u toj ku\u0107i, a ja sam bio najmla\u0111i. Bilo mi je lijepo, ljudi su se trudili da mi olak\u0161aju ali znalo se dogoditi da me uhvati nostalgija. Sje\u0107am se jednog perioda kada sam po\u0161to poto \u017eelio ku\u0107i u Solin. Plakao sam ali i nai\u0161ao na razumijevanje. Ljudi oko mene su me smirili i ostao sam u Zagrebu. Puno mi je tu zna\u010dila potpora obitelji koja se ubrzo odlu\u010dila na preseljenje u Zagreb i zapravo svoj \u017eivot podredila mojoj karijeri i meni. Nemam rije\u010di kojima bi opisao zahvalnost koju osje\u0107am prema njima jer to nije bila laka \u017eivotna odluka.

Dinamo je puno izgubio odlaskom jednog od najplemenitijih igra\u010da, klasi\u010dnog playmakera iz drugog plana. Nikola Moro moderan je vezni igra\u010d, nogometa\u0161 koji i danas vrijedi puno vi\u0161e od - ruske lige. Uz sav respekt natjecanju u kojem nastupaju\u00a0Dejan Lovren, Vedran \u0106orluka, Nikola Vla\u0161i\u0107... Zoran Mami\u0107 sada je u potrazi za novim veznjakom, iako u Dinamovoj sredini terena i dalje vlada velika gu\u017eva.

- Od prvog dana ostali smo samo Gojak i ja te Ademi koji je tada bio pod suspenzijom. Upoznao sam jako puno dobrih igra\u010da, pogotovo dobrih ljudi \u0161to je jo\u0161 i va\u017enije. S nekima sam bio bolji, s nekima manje bolji, ali bio je prisutan me\u0111usobni respekt u svakome od nas. Igra\u010d s kojim mi je nekako bio najve\u0107i gu\u0161t igrati svakako je Dani Olmo

Podsjetimo, Moro je za seniorski sastav Dinama odigrao 87 utakmica, a debitirao je u sezoni 2015/2016 na utakmici \u0161esnaestine finala Kupa u kojoj je Dinamo sa 7-1 slavio na gostovanju kod O\u0161trca u Zlataru. Zabio je deset golova, a na terenu proveo ne\u0161to manje od 9000 minuta.\u00a0Prvi gol za udarnu Dinamovu mom\u010dad postigao je u travnju 2017. u pobjedi protiv Slavena Belupa s 2-1 u Koprivnici. Pogodak je posvetio djedovima Nikoli i Anti.