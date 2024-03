Kraj muške skijaške sezone: Odermattu i spustaški globus, evo gdje su završili Hrvati...

Posljednja utrka sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju, spust u Saalbach-Hinterglemmu, otkazana je zbog loših vremenskih uvjeta. To znači mali kristalni globus u spustu osvojio Marco Odermatt, a Švicarcu je to četvrti globus ove zime nakon onog za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, u superveleslalomu i veleslalomu.

Francuz Cyprien Sarrazin bio je najviše razočaran odgodom jer je zaostajao 42 boda za Odermattom. Nakon velikih snježnih padalina tijekom noći i korištenja teške mehanizacije, satima se intenzivno radilo na pripremi staze, ali su se jaki, olujni vjetrovi pojavili tijekom jutra i spust je morao biti otkazan.

Foto: Leonhard Foeger

Nakon otkazivanja, Odermatt je govorio o "pomiješanim osjećajima" između njega i njegovog posljednjeg preostalog konkurenta Sarrazina.

- Mislim da obojica više volimo to od nepoštene utrke. Mislim da on može živjeti s tim i da će me sljedeće godine sigurno još više napadati. Ja sam prvi puta pobjednik spusta, vozio sam jako dobro tijekom cijele sezone - rekao je Švicarac.

Foto: Leonhard Foeger

Pobjedom na kraju Odermatt je mogao poboljšati prošlogodišnji bodovni rekord Svjetskog kupa od 2042 boda i to za samo pet bodova. No, 26-godišnjak je ipak postigao poseban pečat, postao je tek treći skijaš u 57-godišnjoj povijesti Svjetskog kupa koji je osvojio četiri kristalna globusa (sveukupno, veleslalom, super-G, spust). To su do danas uspjeli samo Pirmin Zurbriggen, koji je osvojio pet 1986./87. i Hermann Maier s po četiri 1999./2000. i 2000./01.

Austrijanac Manuel Feller osvojio mali kristalni globus u slalomu.

Kako su sezonu završili Hrvati?

Iza hrvatske skijaške reprezentacije, koju su ove godine u muškoj konkurenciji predstavljali Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš, je vrlo uspješna sezona. Svaki od njih trojice ostvario je barem jedan top 10 rezultat, dok su Zubčić (veleslalom) i Kolega izborili finale skijaške sezone u Saalbachu.

Zubo je u ukupnom poretku završio na desetom mjestu s 466 bodova i time ostvario najbolji rezultat od 2021. godine kada je bio peti, a može se ponositi i osvojenom medaljom Svjetskog kupa zahvaljujući trećem mjestu u poretku veleslalomaša, u kojem je osvojio 402 boda.

Kolega je sezonu završio na 55. mjestu u ukupnom poretku, dok je Rodeš završio na 75. mjestu. Obojica su sve bodove osvojili u slalomu.