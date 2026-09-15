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KRAJ VUŠKOVIĆEVE KALVARIJE Mario opet na treningu HSV-a! Evo što ga očekuje prvoga dana
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Preostala su još dva mjeseca od četverogodišnje suspenzije Marija Vuškovića (24), što znači da se stoper HSV-a može nesmetano priključiti momčadskim treninzima. Podsjetimo, Mario je suspendiran 15. studenoga 2022. godine, nakon čega je dugo trajao dokazni postupak i suđenje, nakon njih i žalbe, da bi prema konačnoj presudi mladi stoper morao pauzirati pune četiri godine. No napokon se nazire svjetlo na kraju tunela, Mario će se u utorak priključiti treninzima HSV-a, a za dva mjeseca može konkurirati za utakmice.
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