Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠTETA...

Kraj za Marina Čilića na turniru u Rimu! Izbacio ga Španjolac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kraj za Marina Čilića na turniru u Rimu! Izbacio ga Španjolac
3
Foto: Claudia Greco

Hrvatski tenisač Marin Čilić poražen je u susretu 2. kola ATP Masters 1000 turnira u Rimu od Španjolca Martina Landalucea sa 4-6, 4-6

Admiral

Nakon što je u prvom kolu pobijedio Amerikanca Marcosa Girona, Čilić je trebao igrati protiv Monegažanina Valentina Vacherota koji je bio slobodan u prvom kolu. Međutim, 16. tenisač svijeta je odustao od nastupa, a na njegovo je mjesto u ždrijebu uvršten sretni gubitnik iz kvalifikacija, Španjolac Martin Landaluce, trenutačno 94. tenisač svijeta.

Italian Open
Foto: Claudia Greco

Landalucea smatraju jednim od talentiranijih mladih igrača na ATP Touru. Najbolji rezultat karijere ostvario je ove godine u Miamiju, gdje je stigao do četvrtfinala Masters turnira i skrenuo pozornost teniske javnosti odličnim nastupima.

NAKON NEVJEROJATNE POBJEDE Prižmić nakon najveće pobjede u karijeri: Đoković je moj uzor
Prižmić nakon najveće pobjede u karijeri: Đoković je moj uzor

Mladi Španjolac je stigao do pobjede nakon dva sata i osam minute igre slavivši sa 6-4, 6-4. Ključni trenutak prvog seta bio je deveti gemu u kojem je Landaluce napravio break za 5-4, a potom osvojio svoj servis i set. U drugom setu je također, odlučio jedan break, ovoga puta u petoj igri.

Čilić, trenutačno 47. tenisač svijeta i 20-godišnji Španjolac su do sada igrali jednom. Prošle godine u polufinalu challengera u Nottinghamu Čilić je nakon gotovo tri sata igre slavio sa 6-7 (6), 6-4, 7-6 (7).

U idućem kolu Landalucea očekuje pobjednik susreta između Argentinca Tomasa Martina Etcheverryja i Talijana Mattije Belluccija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...
FILMSKA PRIČA

FOTO Realov kapetan i ranije se tukao, ali zbog ove ljepotice...

Federico Valverde našao se u centru skandala zbog tučnjave sa suigračem Aurelienom Tchouaménijem. Ipak, ovo mu nije prvi put da koristi šake, prije nekoliko godina udario je suparnika koji ga je provocirao
TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu
GALERIJA IZ RIMA

TRENUCI ZA POVIJEST Đoković zagrlio Prižmića i predao mu štafetu. Tenis ima novu zvijezdu

Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri protiv Novaka Đokovića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Srpski tenisač pokazao je klasu i nasmijan otišao s terena, a prije toga čestitao je Hrvatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026