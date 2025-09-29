Kraj Zagreba uskoro niče kamp od 15 mil. eura?! Andy Bara za 24sata: Ovo ne postoji u državi

Sveta Nedelja bi uskoro mogla dobiti sportsku akademiju po uzoru na onu u Leipzigu. I ne samo to, nego mnogo više, cijeli sportski kompleks u kojemu će se, baš kao u Leipzigu, biti moguće baviti sportom na profesionalnoj razini te će taj dio biti namijenjen razvoju mladih igrača i njihovoj pripremi za profesionalni nogomet, ali i sadržajima koji će biti dostupni za sve.

- Nadam se da će doći do realizacije tog projekta. Kod gradonačelnika Svete Nedelje, Darija Zurovca, kojemu se zahvaljujem na suradnji, postoji velika želja jer je pokazao najviše interesa za sport, kao i da zna što želi. Pokušao sam doći do ideje na više strana, ali on se pokazao kao pravi izbor - započeo je za 24sata jedan od najutjecajnijih svjetskih menadžera Andy Bara pa nastavio:

Foto: RB Leipzig

- Ovdje bi se moglo napraviti nešto što nedostaje ne samo u ovom kraju, već i u cijeloj Hrvatskoj. Nedostaje neki kamp gdje se može doći obiteljski, a opet i mjesto gdje neka ekipa može imati ozbiljan kamp.

Bara i Zurovec posjetili su sportsku akademiju njemačkog Red Bulla te s predsjednikom kluba Johannom Plengeom obišli kompleks. Prema tom kompleksu, koji možete vidjeti na ovoj stranici, trebao bi nastati i onaj u Sv. Nedelji.

Foto: RB Leipzig/Privatna arhiva

- Zajedno smo bili u Leipzigu i tamo su nam prezentirali što i kako treba, također sugerirali su neke stvari koje bi oni promijenili da ponovno grade kompleks. Osim četiri nogometna terena, bit će tu i desetak terena za padel koji će građani moći unajmiti, atletska staza, teren za odbojku na pijesku, medicinski centar, restoran, caffe bar pa možda i bazen. Sve će to biti u službi građana - rekao nam je poznati nogometni agent.

Bit će to još jedna velika investicija na području Sv. Nedelje, ali prvi put na sportskom planu.

- Zurovec je dosad izgradio hale, vrtiće, škole, tvornice, ali sportski dio još nije. Grad Sv. Nedelja prepoznao je potencijal i potrudio se oko svega - govori nam Bara pa zaključuje:

- Uložit ću privatna sredstva, a pomoći će Grad i država. Dići ću kredit koji neće biti mali. Bit će to u nekoliko faza jer trenutačno nema toliko novca, a pokušat ćemo da to ne stoji više od 15 milijuna eura, ovisno o inflaciji do 20 milijuna eura. Što se tiče realizacije projekta, nadamo se da će nam od trenutka dobivanja potrebne papirologije do izgradnje trebati dvije godine i da ako će morati kasniti, to neće biti više od tri, četiri mjeseca.