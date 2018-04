Krajan: Odabir podloge može biti prevaga protiv Kazahstana

Dva mjeseca nakon pobjede protiv Kanade pred hrvatskom teniskom reprezentacijom novi je susret, ovaj put protiv Kazahstana u četvrtfinalu Davisova kupa (Varaždin, od 6. do 8. travnja).

Igrači su se okupili u ponedjeljak, prvi put trenirali na zemljanoj podlozi, i sada ih čekaju pripreme za predstojeći vikend. Prvi meč u petak i nedjelju na rasporedu je u 14, a subotnji meč parova u 15 sati.

- S naše strane sve je u najboljem redu - rekao je izbornik Željko Krajan.

- Imamo najbolju momčad na okupu. Igramo na domaćem terenu i sigurno smo veliki favoriti protiv Kazahstana koji je imao uspjeha u ovom natjecanju tijekom nekoliko posljednjih godina, ali uglavnom zato što je često igrao na domaćem terenu. No daleko je od momčadi koju treba podcijeniti. U Davisovu kupu nikoga se ne smije podcijeniti, svi znamo kakva se iznenađenja događaju. Favoriti jesmo, imamo igrače koji su u formi, u paru već nekoliko godina nismo poraženi i definitivno imamo velike šanse. Ali moramo biti oprezni.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igrat će se na zemlji, podlozi koju je kao domaćin izabrao hrvatski sastav. Hoće li to, više nego inače, biti faktor koji domaćinu daje više šansi jer je Kazahstan kao domaćin obično preferirao vrlo brzu podlogu?

- Imamo sličnu situaciju kao u Osijeku. Išli smo na podlogu koja našim igračima više odgovara iako im zemlja nije prioritet. No sigurno nama zemlja više odgovara nego nekim drugim nacijama, kao Kanađanima, koji nemaju toliko turnira na toj podlozi i treba im prilagodba. Isto vrijedi za Kazahstance, koji vole tvrdu podlogu, to se vidi po rezultatima kad igraju kod kuće na brzoj podlozi i po turnirima koje igraju tijekom karijere. Igraju najmanje na zemlji i imaju najlošije rezultate na zemlji. To je prednost domaćinstva u Davisovu kupu koja nam je išla na ruku ovaj put i to sigurno da to može biti prevaga koja će, nadam se, otići na našu stranu.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Koliko je ova hrvatska reprezentacija jaka u usporedbi s drugim sastavima u ovom natjecanju?

- Definitivno smo pri vrhu, a sada rangirati reprezentaciju koja je broj 1 ili broj 2 među favoritima teško je reći. Već sam u Osijeku rekao da smo jaki i da ćemo tijekom godine biti još jači jer se već tada osjetio Bornin napredak i da je na dobrom putu te da će tijekom godine imati sve bolje rezultate. Uz Marina, koji je već etabliran u Davisovu kupu, i stup naše reprezentacije Borna na poziciji je broj 2 i igrač protiv kojeg nitko ne želi igrati. Tu je i naš par, uvijek smo pogađali s partnerom kojeg ćemo spariti s Ivanom Dodigom, pa smo i tu jaki. Reprezentacija smo koja može mnogo napraviti u Davisovu kupu - rekao je Krajan.

Hrvatsku postavu u Varaždinu čine Marin Čilić, Borna Ćorić (u ponedjeljak se prvi put probio među 30 najboljih u pojedinačnom poretku, skočivši na 28. mjesto), Viktor Galović, Ivan Dodig i Nikola Mektić. Riječ je o istom sastavu (osim što je Mektić zamijenio Franka Škugora) koji je u veljači u prvom kolu Svjetske skupine svladao Kanadu 3-1.